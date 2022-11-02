2 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

Сьогодні не можна бажати комусь і собі зла

Сьогодні, 2 листопада, у світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, а віряни святкують День святого Артемія.

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

У середу, 2 листопада, відзначається Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

18 грудня 2013 року на своїй 68-й сесії ГА ООН прийняла резолюцію 68/163, в якій постановила проголосити 2 листопада Міжнародним днем припинення безкарності за злочини проти журналістів. Дата була вибрана в пам’ять про двох французьких журналістів, убитих у Малі 2 листопада 2013 року.

Ця знакова резолюція засуджує всі акти насилля щодо журналістів і працівників засобів масової інформації. Вона також настійно закликає держави-члени ООН зробити все можливе для попередження насилля й притягнення до відповідальності винних у здійсненні злочинів проти журналістів і працівників ЗМІ, а також ужити заходів задля того, щоб жертви мали доступ до належних засобів правового захисту.

За даними ООН, у світі за січень-серпень 2020 року вбили 27 працівників медіа, а у 2006-2019 роках – 1200 журналістів. І зазвичай у дев’яти з десяти випадків убивці залишаються безкарними.

Яке сьогодні релігійне свято

У православній церкві 2 листопада вшановується пам’ять святого Артемія Антіохійського, який жив у IV столітті і відомий як християнський святий. Переказ свідчить, що сам Артемій спочатку був воєначальником під час правління імператора Костянтина Великого.

Старанною службою він заслужив посаду намісника Єгипту. Незабаром після смерті імператора до влади прийшов Юліан Відступник, який ініціював сильні гоніння відносно прихильників християнської віри. Артемій, в свою чергу, виступив з критикою цієї політики, за що був заарештований і підданий численним мукам. Однак Артемій навіть при сильних знущання не став відкидати свою віру і був обезголовлений. Антіохійська диякониса Аріста перевезла тіло Артемія в Константинополь, де його поховали на території храму Іоанна Предтечі.

У 1073 році частка мощей мученика Артемія потрапила в Києво-Печерську лавру, де знаходиться там і до цього дня. На Русі Артемію часто молилися про позбавлення від випадкової загибелі, вважали його покровителем хворих і немічних, отаманів і воєначальників.

Народні прикмети й традиції

Якщо біля лісу чутко вовків, то варто готуватись до різкого похолодання;

Якщо випав сніг, то скоро потепління;

Якщо на березі опало все листя, то буде рання зима;

Якщо сьогодні побудувати міцний паркан, то весь рік щастя не покидатиме домівку.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сваритись, лаятись та кричати;

Не можна бажати комусь і собі зла;

Не можна ходити босоніж на вулиці;

Не можна дивитись у люстерку до сходу сонця;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна вживати алкоголь та жирну їжу;

Не позичайте грошей, якщо хочете, щоб борг вам повернули;

Не можна займатись вишиванням та плетінням.

Хто святкує день ангела

У середу, 2 листопада, іменини відзначають Артем, Іван, Михайло, Олександр, Микола, Леонід, а також Петро і Павло.