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Понад 1600 постраждалих від російських мін: найбільше страждають фермери

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Понад 1600 постраждалих від російських мін: найбільше страждають фермери
За кожним фактом правоохоронні органи України відкривають кримінальні провадження

Серед постраждалих також 170 дітей

Від початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україні через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждали 1 645 цивільних осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

Загалом станом на 1 серпня постраждали 1 475 дорослих та 170 дітей.

Найбільш уразливою професійною категорією виявилися фермери – серед них зафіксовано 292 постраждалих. Значну кількість жертв станують безробітні (216 осіб), працівники критичної інфраструктури (162 особи), учні (162 особи), пенсіонери (161 особа) та водії (104 особи).

Збір та верифікація цих даних здійснюються на системній основі спільно з обласними військовими адміністраціями, підрозділами ДСНС та Національною поліцією у межах виконання міжнародних зобов'язань за Конвенцією про конкретні види звичайної зброї.

За кожним фактом підриву цивільних осіб на російських мінах правоохоронні органи України відкривають кримінальні провадження щодо порушення правил та звичаїв ведення війни.

Окрім фіксації злочинів, створена база даних та інтерактивна мапа допомагають гуманітарним та урядовим організаціям надавати адресну допомогу. Зокрема, у період з 2023 по 2026 рік завдяки роботі Національного органу з питань протимінної діяльності 185 постраждалих отримали допомогу на суму понад 3,4 млн грн. Ці кошти спрямували на покриття витрат на лікування, реабілітацію, а також придбання засобів для дистанційного навчання та праці.

Нагадаємо, у селі Коблеве Миколаївської області 7 серпня в акваторії Чорного моря вибухнув вибухонебезпечний предмет. Унаслідок інциденту загинув 45-річний чоловік, ще дві жінки постраждали.

До того, у липні 2026 року в акваторії Чорного моря поблизу міста Одеси було виявлено дрейфуючу корабельну протидесантну міну. Українські військові оперативно виявили вибухонебезпечний предмет, транспортували його до безпечної зони та знищили шляхом контрольованого підриву. Військово-морські сили наголосили, що вдалося попередити можливу трагедію.

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Теги: міни статистика війна небезпека

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