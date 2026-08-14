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На території Румунії знайшли четвертий за день безпілотник

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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На території Румунії знайшли четвертий за день безпілотник
Фахівці вже ідентифікували об'єкт
фото з відкритих джерел

БПЛА виявили неподалік від кордону з Україною

У п’ятницю, 14 серпня, в районі населеного пункту Плауру неподалік від кордону з Україною виявили безпілотник, повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Румунії.

На місце події одразу вирушила група спеціалістів румунського оборонного відомства. Фахівці вже ідентифікували об'єкт та вжили заходів для забезпечення безпеки території навколо знахідки.

Представники оборонного відомства країни зазначили, що надаватимуть додаткову інформацію в міру розвитку ситуації та отримання нових деталей.

Нагадаємо, раніше сьогодні на пляжі популярного румунського курорту Костінешті виявили уламок безпілотного літального апарата. Підозрілий предмет виявили безпосередньо на пляжі. На місце прибули співробітники поліції та жандармерії, які не дозволяли відпочивальникам наближатися до уламка.

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Теги: Румунія дрон село

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