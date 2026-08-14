Масована авіаатака на Краматорськ: кількість постраждалих збільшилась до 22 осіб
Серед пошкоджених об’єктів – 24 багатоквартирні будинки
Кількість постраждалих під час бомбардування Краматорська збільшилась до 22 осіб, повідомляє «Главком» з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Серед пошкоджених об’єктів – 24 багатоквартирні та 57 приватних домогосподарств, 25 транспортних засобів, кафе, магазин, складські й гаражні приміщення.
Нагадаємо, ввечері 13 серпня російські окупанти здійснили масовану авіаційну атаку на Краматорськ Донецької області. За 26 хвилин скинули на місто вісім ФАБ-250, поціливши, зокрема, у багатоквартирні будинки.
Раніше було відомо про одного загиблого і 18 постраждалих.
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