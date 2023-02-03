2 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні – День боротьби з ненормативною лексикою

Сьогодні не варто ухвалювати відповідальні рішення та позичати гроші

2 лютого в світі відзначають День боротьби з ненормативною лексикою та Всесвітній день вільного кохання. Віряни вшановують пам'ять пpеподобного Максима Грека.

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Який сьогодні день в Україні і світі

Сьогодні у світі відзначають День боротьби з ненормативною лексикою. Дату закріпили, щоб виховати культуру спілкування у дітей та зменшити кількість лайливих слів у лексиконі дорослих.

Ненормативна лексика зустрічається у будь-якій мові, проте деякі використовують лайку через брак лексики. Вважається, що лайливі слова заважають культурному та грамотному мовленню, а також можуть сигналізувати про психологічні проблеми. Людей, які постійно лаються, вважають агресивними, нечесними і менш розумними, ніж їхні однолітки.

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Також 3 лютого відзначають Всесвітній день вільного кохання. Подія зародилася в Німеччині, проте конкретної інформації про засновників та дату першого святкування не маємо. Не дивлячись на незвичність такого дня, він все ж таки швидко поширився й отримав підтримку частини суспільства. У це «свято» організовується низка заходів для прихильників вільних стосунків: телебачення транслює тематичні передачі, на яких медики розповідають про важливість контрацепції; різноманітні організації надають послуги для учасників свята.

Релігійне свято

За релігійним календарем 3 лютого віряни вшановують пам'ять пpеподобного Максима Грека, а також відзначають ікони Божої Матері «Відрада» або «Розрада».

Максим Грек жив у XV-XVI століттях. Народився в Албанії та отримав там непогану освіту. Любив подорожувати, знав кілька мов. В дорослому віці став ченцем у Ватопедській обителі, особливо захоплювався вивченням старовинних рукописів. Перекладав Святе Письмо на слов'янську мову. А також працював над духовною освітою.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

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якщо птахи літають низько над землею, то буде негода;

якщо сонячна та малохмарна погода, то морози затримаються;

якщо вночі видно Місяць, то буде ясний день, а влітку – хороший врожай;

якщо у цей день подружжя, взявшись за руки, струсить сніг з дерева, що росте у їхньому дворі, то це гарантує їм процвітання і щастя.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

не варто цього дня сваритися з рідними та близькими;

не можна відмовляти у допомозі нужденним;

не слід ухвалювати відповідальні рішення;

не можна позичати гроші;

не рекомендується пришивати цього дня ґудзики, бо це може завадити швидко позбутися старих проблем.

Іменини

Нині святкують День ангела: Ганна, Анастасія, Клавдія, Іполіта, Агнія, Валеріан, Євген, Максим, Феодосій, Іван, Гнат, Оскар, Офелія, Стефан та Лаврентій.