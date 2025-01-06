Яку роль відіграватиме французький «Міраж» у війні проти Росії

Надходження французьких літаків Mirage трохи виправить ситуацію на краще...

За певними повідомленнями у відкритому доступі, які з'явились нещодавно... Україна, завдяки домовленостям між президентами Франції та України, зможе вже до кінця січня нинішнього року сформувати першу ескадрилью у складі своїх Повітряних Сил (ПС), озброєну багатоцільовими французькими винищувачами Mirage 2000-5F та розпочати процес доведення цього авіаційного підрозділу до необхідного рівня боєготовності (спроможності виконувати бойові завдання повного передбачуваного для цього типу бойового літака спектру). За різними оцінками та повідомленнями, мова може йти про 6 чи 8 машин...

Наскільки я розумію, ці літаки будуть передаватися Україні зі складу ВПС Французької республіки, адже вони поступово заміняються більш сучасними Rafale F3–R.

Я зараз не буду вдаватися у деталі, щодо їх тактико-технічних характеристик (ТТХ), в тій модифікації, яка надійде на озброєння авіації наших ПС. Про це вже написали відповідні фахівці та експерти, але зверну вашу увагу, шановні читачі, у цьому сенсі, на одну особливість цих літаків, які повинні зробити їх важливою складовою наших ПС, щодо розширення їх бойових спроможностей...

Так, я маю на увазі їх здатність завдавати удару по наземним цілям. В першу чергу, тими самими ракетами Storm Shadow/SCALP–EG, певний досвід застосування яких наші ПС вже мають...

Разом з тим, варто підкреслити, що ударні спроможності цього літака (який відносять до категорії 4+), не обмежуються лише можливістю застосування у режимі «повного циклу» штатних для цього носія франко-британських «тіней/скальпелів».

Окрім ударів «штатними» малопомітними крилатими ракетами, які, власне, були розроблені, в тому числі й для цього літака, вони можуть наносити достатньо ефективні удари й іншим озброєнням класу «повітря – поверхня»... Причому, що дуже важливо, в умовах достатньо розгалуженої та ешелонованої ППО противника, далекобійні.

Наприклад, по системам ППО противника протирадіолокаційними ракетами (ПРР) типу AS37 Armat (дальність дії яких складає суттєві 110-120 км), керованими (плануючими) авіабомбами (AASM Hammer), про постачання, протягом всього минулого 2024–го року, таких боєприпасів, у кількості в 600 штук, свого часу, повідомляв міністр оборони (збройних сил) Франції Себастьян Лекорню, або проти корабельними ракетами (ПКР) типу Exocet (має напівбронебійну бойову частину із 165 кг вибухівки), як, власне, по кораблям противника, так й по радіо контрастним наземним цілям...

Тобто, роль та місце цього літака у наших ПС, це – скоріш ударний літак, ніж власне винищувач...

Хоча, цілком можливе й використання його для ППО (особливо, щодо перехоплення крилатих ракет та ударних БПЛА противника далекої дії), через одну властивість цього «Міража» – його бортова РЛС дуже чітко та якісно виявляє мало висотні повітряні цілі на фоні землі...

Не є таємницею, а ні для нас, а ні для противника той факт, що парк наших ударних літаків (Су-25 – штурмовик та Су-24 – фронтовий бомбардувальник), очевидно – невеликий й має достатньо критичний «наліт» по ресурсу, як планера, так й бортового обладнання (воно й не дивно, вік цих машин, вироблених ще за часів «радянщини», м'яко кажучи – поважний). До того ж не всі вони через різні причини, знаходяться у боєздатному стані...

Тому, надходження французьких «Міражів», з достатньо вагомими ударними спроможностями, нехай, навіть, «вживаних», думаю, у цьому відношенні, трохи виправить ситуацію на краще...