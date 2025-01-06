Стало відомо переможців кінопремії «Золотий глобус» (список)

Вперше в своїй кінокар'єрі нагороду отримала Демі Мур

У ніч проти 6 січня у Лос-Анджелесі пройшла 82-га церемонія вручення премії «Золотий глобус». Головну нагороду цього року здобув фільм «Бруталіст». Про це йдеться на сайті премії.

Кримінальний мюзикл режисера Жака Одіара «Емілія Перес» виграв одразу у 10 номінаціях. Це найбільша кількість нагород цьогоріч.

Так, переможцями премії стали:

Найкращий драматичний фільм – «Бруталіст»;

Найкращий актор драматичного фільму – Едріан Броуді за роль у «Бруталіст»;

Найкращий актор драматичного фільму – Едріан Броуді фото: reuters/Mario Anzuoni

Найкраща комедія або мюзикл – «Емілія Перес»;

Найкращий фільм іноземною мовою – «Емілія Перес»;

Найкращий анімаційний фільм – «Потік»;

Найкраща акторка в комедійному фільмі чи мюзиклі – Демі Мур за роль у стрічці «Субстанція»;

Вперше в своїй кінокар'єрі нагороду отримала Демі Мур фото: reuters/Mario Anzuoni

Найкращий режисер – Брейді Корбет за фільм «Бруталіст»;

Найкращий сценарій –– «Конклав» (сценарист Пітер Строхані);

Найкраща акторка драматичного фільму – Фернанда Торрес за роль у стрічці «Я досі тут»;

Найкращий актор комедійного фільму або мюзиклу – Себастіан Стен за роль у стрічці «Інша людина»;

Найкращий актор другого плану – Кіран Калкін за роль у фільмі «Справжній біль»;

Найкращий актор другого плану – Кіран Калкін фото: reuters/Mario Anzuoni

Найкраща акторка другого плану – Зої Салдана за роль у фільмі «Емілія Перес»;

Найкраща музика – Трент Резнор, Аттікус Росс ( «Суперники»);

Найкраща пісня – El Mal (фільм «Емілія Перес»).

Найбільшу кількість номінацій мав фільм «Емілія Перес» фото: reuters/Mario Anzuoni

Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або фільм для телебачення – «Оленя»;

Найкращий мюзикл або комедія – «Хитрощі»;

Найкращий драматичний серіал – «Шьоґун»;

Космо Джарвіс, Анна Саваі, Хіроюкі Санада і Таданобу Асано із нагородами за серіал «Шьоґун» фото: reuters/Mario Anzuoni

Найкращий актор у драматичному серіалі – Хіроюкі Санада («Шьоґун»);

Найкраща акторка в драматичному серіалі – Анна Савай («Шьоґун»);

Найкращий актор мінісеріалу, серіалу-антології або фільму для телебачення – Колін Фаррелл («Пінгвін»);

Найкраща акторка мінісеріалу, серіалу-антології або фільму для телебачення – Джоді Фостер («Справжній детектив»);

Джоді Фостер - найкраща акторка другого плану в мінісеріалі або телефільмі фото: reuters/Mario Anzuoni

Найкращий актор другого плану в серіалі – Асано Таданобу («Шьоґун»);

Найкраща акторка другого плану в серіалі – Джессіка Ганнінг («Оленя»);

Найкращий актор у телевізійному серіалі в жанрі мюзиклу або комедії – Джеремі Аллен Вайт ( «Ведмідь»);

Найкраща акторка в телевізійному серіалі в жанрі мюзиклу або комедії – Джин Смарт («Хитрощі»);

Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні – Алі Вонг (Ali Wong: Single Lady).

Нагадаємо, минулого року фільм «Барбі» та серіал «Спадкоємці» претендували на найбільшу кількість нагород – цьогоріч вони мали по 9 номінацій. З лідерами конкурувала кінострічка «Оппенгеймер» та телесеріали «Ведмідь» і «Вбивства в одній будівлі».