Стало відомо переможців кінопремії «Золотий глобус» (список)
Вперше в своїй кінокар'єрі нагороду отримала Демі Мур
У ніч проти 6 січня у Лос-Анджелесі пройшла 82-га церемонія вручення премії «Золотий глобус». Головну нагороду цього року здобув фільм «Бруталіст». Про це йдеться на сайті премії.
Кримінальний мюзикл режисера Жака Одіара «Емілія Перес» виграв одразу у 10 номінаціях. Це найбільша кількість нагород цьогоріч.
Так, переможцями премії стали:
Найкращий драматичний фільм – «Бруталіст»;
Найкращий актор драматичного фільму – Едріан Броуді за роль у «Бруталіст»;
Найкраща комедія або мюзикл – «Емілія Перес»;
Найкращий фільм іноземною мовою – «Емілія Перес»;
Найкращий анімаційний фільм – «Потік»;
Найкраща акторка в комедійному фільмі чи мюзиклі – Демі Мур за роль у стрічці «Субстанція»;
Найкращий режисер – Брейді Корбет за фільм «Бруталіст»;
Найкращий сценарій –– «Конклав» (сценарист Пітер Строхані);
Найкраща акторка драматичного фільму – Фернанда Торрес за роль у стрічці «Я досі тут»;
Найкращий актор комедійного фільму або мюзиклу – Себастіан Стен за роль у стрічці «Інша людина»;
Найкращий актор другого плану – Кіран Калкін за роль у фільмі «Справжній біль»;
Найкраща акторка другого плану – Зої Салдана за роль у фільмі «Емілія Перес»;
Найкраща музика – Трент Резнор, Аттікус Росс ( «Суперники»);
Найкраща пісня – El Mal (фільм «Емілія Перес»).
Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або фільм для телебачення – «Оленя»;
Найкращий мюзикл або комедія – «Хитрощі»;
Найкращий драматичний серіал – «Шьоґун»;
Найкращий актор у драматичному серіалі – Хіроюкі Санада («Шьоґун»);
Найкраща акторка в драматичному серіалі – Анна Савай («Шьоґун»);
Найкращий актор мінісеріалу, серіалу-антології або фільму для телебачення – Колін Фаррелл («Пінгвін»);
Найкраща акторка мінісеріалу, серіалу-антології або фільму для телебачення – Джоді Фостер («Справжній детектив»);
Найкращий актор другого плану в серіалі – Асано Таданобу («Шьоґун»);
Найкраща акторка другого плану в серіалі – Джессіка Ганнінг («Оленя»);
Найкращий актор у телевізійному серіалі в жанрі мюзиклу або комедії – Джеремі Аллен Вайт ( «Ведмідь»);
Найкраща акторка в телевізійному серіалі в жанрі мюзиклу або комедії – Джин Смарт («Хитрощі»);
Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні – Алі Вонг (Ali Wong: Single Lady).
Нагадаємо, минулого року фільм «Барбі» та серіал «Спадкоємці» претендували на найбільшу кількість нагород – цьогоріч вони мали по 9 номінацій. З лідерами конкурувала кінострічка «Оппенгеймер» та телесеріали «Ведмідь» і «Вбивства в одній будівлі».
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