Міноборони Польщі прокоментувало втечу українських військових з навчань у Європі

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що дезертирство та брак субординації трапляється в будь-якій армії світу

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, коментуючи інформацію про втечу українських військових із навчання в Європі, сказав, що дезертирство і брак субординації трапляється в будь-якій армії світу. Про це повідомляє «Радіо Свобода»

«Ми країна, яка підготувала найбільшу кількість українських військових. Сьогодні це вже понад 26 тисяч. Чи в групі 26 тисяч осіб трапляються такі, які мають інші плани або вважають, що їхнє майбутнє не в українській армії? Напевно, такі трапляються. Це досить велика група людей. Натомість, вважаю, що деталі мають залишитися між нами», – сказав Томчик.

За його словами, факти втечі ніяк не позначаться на співпраці України та Польщі у питаннях військових навчань.

«Ми робимо все, щоб українській стороні допомогти, щоб Україна знала, що на нас можна розраховувати і що ми далі хочемо навчати українських солдатів в Польщі, аби вони могли захищати свою країну. Думаю, що це очевидно, що трапляються випадки дезертирства і таке відбувається в кожній армії світу. Натомість, якщо (такі випадки – ред.) трапляються у випадку України, то це справа маргінальна, котра немає жодного впливу на навчання українських військових в Польщі», – додав заступник міністра оборони Польщі.

На запитання «Радіо Свобода» чи надходили від української сторони запити щодо втеч українських військових під час транзиту до Франції чи в зворотному напрямку, Цезарій Томчик відповів: «не пригадую такого».

6 січня агенція France-Presse із посиланням на офіційного представника французької армії повідомила, що кілька десятків із понад двох тисяч українських військових зі складу 155-ї бригади «Анна Київська» дезертирували під час навчання.

Як повідомлялося, одна з новітніх бригад української армії – 155-та механізована бригада – прибула в Україну після майже тримісячної підготовки в Польщі та Франції. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, бригада є найкращою і найбільш важкоозброєною з нових бригад, сформованих в Україні в останні місяці. Однак для того, щоб повноцінно вступити в бій, їй не вистачає критично важливого обладнання – безпілотників.

Згодом стало відомо, що серед українських військових, які проходили навчання на території Франції, кілька десятків дезертирували.

До слова, головна інспекція Міністерства оборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ Збройних сил України. Запланована перевірка передбачає аналіз організаційної структури та повноважень, оцінку ефективності управлінських процесів та дотримання законодавства.

На основі результатів перевірки Міноборони запровадить реформи у системі управління та кадрової політики в командуванні Сухопутних військ, оптимізує управлінські процеси та посилить боєздатність підрозділів новими підходами до підготовки.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий висловив свою думку щодо ситуації навколо 155-ї окремої механізованої бригади «Анна Київська». Він заявив, що ряд фактів мали місце і зазначив, що зі свого боку негативно ставиться до «всіх цих проявів». За словами Драпатого, від впливу командуванням залежить успіх особового складу. Він зауважив, що наразі ведеться робота над покращення командування.