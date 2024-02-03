День жінки-лікаря. Які свята відзначаємо 3 лютого

Сьогодні не дозволяється брати в борг гроші і давати комусь фінанси

3 лютого, День жінки-лікаря, Всесвітній день вільного кохання, Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою. Віряни вшановують пам'ять святих Симеона і Анни.

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День жінки-лікаря

Жінки-лікарі відзначають своє свято 3 лютого, починаючи з 2016 року. В цей день у 1821 році народилася легендарна Елізабет Блеквелл, яка першою серед жінок отримала вищу медичну освіту в Сполучених Штатах Америки. День жінки-лікаря створений для вшанування в її особі всіх жінок, яким вдалося нелегкою працею досягти професійних успіхів в галузі медицини.

Елізабет народилася в англійському місті Брістоль 3 лютого 1821 року. Родина була багатодітною, а батько, Семюель Блеквелл, мав ліберальні погляди та був активістом руху за скасування рабства. За тодішніми англійськими традиціями, навчальна програма для дівчаток у державних школах була значно обмеженою в порівнянні з програмою, за якою навчали хлопчиків. Діти в родині Блеквеллів вчилися у приватних репетиторів, при цьому і дівчатка, й хлопчики нарівні вивчали всі шкільні предмети. Мати, Ханна Блеквелл, займалася з дітьми музикою та уроками літератури.

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Коли Елізабет виповнилося одинадцять років, родина переїхала до Сполучених Штатів Америки та оселилася в Нью-Йорку. Батько відкрив свій цукровий завод, який давав непоганий прибуток, але в 1837 році через фінансову кризу завод збанкрутував. Втративши більшу частину своїх статків, Блеквелли перебралися до міста Цинциннаті, що в штаті Огайо. Там вони сподівалися відкрити новий бізнес, але в 1838 році Семюель Блеквелл помер, а дружина з дітьми залишилися в скрутному матеріальному становищі. Три старших доньки, в тому числі й Елізабет, кілька років утримували родину, працюючи викладачами в жіночій школі-інтернаті.

Якось одна з подруг Елізабет змушена була проходити курс лікування від гінекологічного захворювання і розповіла, як важко їй спілкуватися з лікарем-чоловіком, та як добре було б мати змогу лікуватися в жінки-лікаря. Елізабет дуже перейнялася проблемою подруги і відтоді замислилася над отриманням медичної освіти.

Всесвітній день вільного кохання

Щорічно 3 лютого світ відзначає неофіційне та нестандартне свято – Всесвітній день вільного кохання.

Подія зародилася в Німеччині, проте конкретної інформації про засновників та дату першого святкування не маємо. Не дивлячись на незвичність такого дня, він все ж таки швидко поширився й отримав підтримку частини суспільства.

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До Всесвітнього дня вільного кохання організовується низка заходів для прихильників вільних стосунків: телебачення транслює тематичні передачі, на яких медики розповідають про важливість контрацепції; різноманітні організації надають послуги для учасників свята. Під час заходу, 3 лютого, заведено обмінюватися партнерами, одружені чоловіки та жінки кохаються з іншими (свінг). Звичайно, тільки тим, кому це підходить.

Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою

Кожного року 3 лютого відзначається Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою. Свято започатковано з метою виховання культури спілкування у дітей та задля зменшення використання лихослів’я у дорослих, бо, як відомо, дорослі є прикладом для молодшого покоління.

Ненормативна лексика існує в кожній мові, люди використовують її для словесного вираження агресії. Лайливі слова заважають грамотному і культурному мовленню, а ще сигналізують про психологічні проблеми. Негативні слова примножують негатив у нашому житті.

Яке сьогодні релігійне свято

3 лютого в церковному календарі – день пам’яті святих Симеона і Анни. Вони вважаються останніми пророками Старого Завіту та є ніби уособленням всього ізраїльського народу, який чекав на спасіння та Сина Божого. Вони через 40 днів після народження Ісуса Христа взяли Його до храми, признавши в немовляті Месію. Двоє праведних старців сказали, що Ісус стане світлом для кожного християнина.

Що не можна робити цього дня

Не дозволяється брати в борг гроші і давати комусь фінанси.

Не варто носити речі чорного кольору, можна накликати на себе неприємності.

Заборонено лаятися, лихословити, сваритися.

Народні прикмети і традиції

Усе ще лежить багато снігу – літо буде дощовим;

У печі слабка тяга – до тепла, а ось сильна вказує на холодну погоду;

Шумить ліс – буде відлига, тріщить – чекайте на затяжні морози.

Пам’ятні події 3 лютого

301 рік – регент божевільного китайського імператора Хуей-Ді, Сима Лун відсторонює імператора від влади і стратив наслідного принца Сіма Занг;

1261 рік – німецькі лицарі Тевтонського ордену зазнають поразки від литовського війська в битві при Ленневардені;

1509 рік – португальська ескадра Франсішку де Алмейди перемагає об'єданий флот гуджаратів, мамелюків і заморинів у битві при Діу, що дозволило Португалії захопити ключові порти в Індійському океані;

1690 рік – в англійській колонії Массачусетс вперше в Америці входять в обіг паперові гроші;

1783 рік – іспанський король Карл ІІІ визнає незалежність США;

1815 рік – у Швейцарії засновують першу у світі фабрику з виробництва твердого сиру;

1863 рік – у місцевій газеті містечка Вірджинія (штат Невада) опублікували гумористичне оповідання 27-літнього журналіста Семюеля Ленгхорна Клеменса, підписане псевдонімом Марк Твен;

1894 рік – у США спускають на воду перший вітрильник зі сталевим корпусом;

1921 рік – у Тарнові (Польща) починає роботу «Рада республіки» — тимчасовий український уряд у вигнанні;

1929 рік – завершується Перший конгрес Українських націоналістів у Відні, де створюють Організацію українських націоналістів, очільником проводу якої було обрано Євгена Коновальця;

1954 рік – мешканці Сіднея зустрічають в порту британську королеву Єлизавету II. Британський монарх вперше ступив на австралійську землю;

1981 рік – Гро Гарлем Брундтланд стає першою у світі прем'єр-міністеркою, очоливши уряд Норвегії;

1986 рік – Папа Римський Іван Павло II зустрічається в Калькутті з матір'ю Терезою;

1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Туреччиною;

2005 рік – найдорожча у світі газета виходить друком в Китаї (спеціальний випуск Economic Daily в місті Шеньчжень був надрукований на золотому папері);

2014 рік – під час Революції гідності в Києві ветерани-афганці та «Правий сектор» проводять власні переговори з МВС та СБУ про звільнення заарештованих на підставі ухваленого закону про амністію.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Роман, Семен, Влас, Тимофій, Гаврило, Дмитро, Клавдій, Ганна (Анна).