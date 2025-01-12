Радник Трампа виступив за мобілізацію 18-річних українців

На думку Волтца, Україна стикається з проблемами людських ресурсів

Майк Волтц – майбутній радник національної безпеки в новій адміністрації Трампа, виступив за зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років. Про це він сказав в інтерв’ю ABC News.

«Українці звісно, зайняли дуже благородну та жорстку позицію, але потрібно розв'язати проблему нестачі живої сили (на фронті, – ред.)», – каже майбутній радник Трампа.

На думку Волтца, Україна стикається з проблемами людських ресурсів, оскільки призовний вік не становить 18 років.

«Їхній призовний вік зараз з 25 років, не з 18. Мені здається, багато людей не розуміють, що вони можуть залучити сотні тисяч нових військових... Коли ми чуємо про моральні труднощі та ситуацію на фронті, варто зазначити про те, якщо українці закликають увесь світ підтримати демократію ва-банк, то й вони самі мають діяти відповідно», – сказав він.

Нагадаємо, 28 лютого у всіх військовозобовʼязаних закінчується бронювання. Якщо підприємство втрачає статус критичності або не відповідає його критеріям, то заброньовані працівники цього підприємства, так само втрачають бронювання.

Раніше народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко повідомляв, що в Миколаївській області мобілізували працівника критично важливого підприємства, нібито анулювавши відстрочку від призову. За його словами працівники ТЦК можуть мобілізовувати заброньованих працівників, анульовуючи надані їм відстрочки, через що потім людині складно демобілізуватися.

В документі, опублікованому нардепом, від Тячівського ТЦК та СП вказується, що станом на 18 листопада під час перевірки військово-облікових даних у громадянина були відсутні відомості про перебування його на спеціальному військовому обліку шляхом бронювання. Надалі начальником ТЦК солдата було призвано на військову службу під час загальної мобілізації.

Однак згодом стало відомо, що співробітники ТЦК і СП не можуть анулювати бронювання від мобілізації для військовозобов'язаних, які працюють на критично важливих підприємствах.