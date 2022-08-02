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2 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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2 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
В Ільїн день, 2 серпня, купатися не можна
фото із відкритих джерел

Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті загиблих десантників

Сьогодні, 2 серпня, відзначають Міжнародний день голокосту ромів, а в Україні відзначають День пам'яті загиблих десантників.

Також в цей день у Північній Македонії – Національне свято Північної Македонії. День республіки, Гаяна – День свободи, ДР Конго – вшановується пам'ять жертв Другої конголезької війни, що забрала життя до 5,4 млн осіб.

Міжнародний день голокосту ромів

2 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 1

Ця пам'ятна дата, встановлена Прокламацією Міжнародної ради пам'яті геноциду ромів, яка була ухвалена 23 листопада 1996 року лідерами ромських організацій 10 країн Європи та США на конференції "Геноцид - Пам'ять - Надія", що відбулася в Освенцимі 21-23 листопада 1996 р.

У ніч з 2 на 3 серпня 1944 року у нацистському таборі смерті Аушвіц-Біркенау у газових камерах було знищено 2897 циган. Загалом у цьому таборі з 23 тис. циган, депортованих з 14 країн, загинуло понад 20 тис. Вважається, що під час геноциду від репресій загинуло від 600 тис. до 1 млн 500 тис. ромів.

День пам'яті загиблих десантників

2 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 2

Святкування Дня Десантно-штурмових військ Збройних Сил України проходять у третій декаді листопада. Дата свята затверджена в 2017 році рішенням Командування і встановлена на День Архістратига Михаїла. День Десантно-штурмових військ відзначається 21 листопада.

Яке церковне свято

2 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 3

У православній церкві 2 серпня вшановується пам’ять святого пророка Іллі, який, згідно з історичними відомостями, жив у IX столітті до нашої ери і був відомий як ревний християнин, активно боровся з ідолопоклонством і нечестием.

Відомо, що саме пророк Ілля був узятий живим на небо – про це сказано в Біблії. Так, Ілля вирушив до Бога на вогненній колісниці, після чого його стали називати не інакше, як громовержець. В день його пам’яті влаштовували хресний хід і молилися про дощ або ясній погоді.

 Працювати в день Іллі небажано, оскільки існувало вірування, що святий може покарати людину неврожаєм і хворобами. Селяни вважали, що 2 серпня на білий світ виходять все гади і дикі тварини, а тому, намагалися не випускати худобу на пасовище.

Була поширена прикмета, згідно з якою не можна впускати в будинок кішок і собак – це може залучити блискавку, якою селяни дуже боялися.

Що не рекомендується робити: 

  • В Ільїн день і після нього купатися не можна. Вважалося, що за тиждень до свята і після нього купатися небезпечно, тому що водяний або русалка можуть утягнути в воду.
  • У цей день намагайтеся рідше дивитися в дзеркало. Особливо це попередження стосується літніх і хворих людей – поганий влив задзеркалля.
  • Не рекомендують також бігати вулицею, голосно говорити, співати, кричати, стріляти.

Народні прикмети на 2 серпня:

  • Щоб позбутися від пристріту, треба умитися дощем в Ільїн день.
  • На Іллі день до обіду ще літо, а після обіду – осінь.
  • В Ільїн день вовчі нори відкриваються.З цієї дати зазвичай починається сезон дощів.
  • Нечиста сила на Іллю, боячись вогненних стріл пророка, перетворювалася в різних тварин – лисиць, зайців, кішок, собак тощо.

Іменини 2 серпня:

Ілля, Савва, Олександр, Олексій, Єгор, Іван, Микола, Сергій.

Теги: Україна свято Голокост

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