«Зараз запхають мене в бус». Мілевський розповів про спілкування з працівниками ТЦК

Працівники ТЦК хотіли перевірити документи Мілевського

Колишній форвард «Динамо» та збірної України з футболу Артем Мілевський розповів про свій досвід спілкування з працівниками ТЦК. Про це повідомляє «Главком».

Мілевський зазначив, що його розмова з працівниками ТЦК відбулася влітку минулого року.

«Банальна історія. Приїхали дівчата з Одеси десь в липні. Ну там дім, басейн, двіж, просекко, шампанське. 05:00 ранку, комендантська година закінчилася, закінчилося і просекко, а воно всім потрібне було. Я викликаю таксі десь о 05:30. Приїжджаю на заправку. Там я взяв собі і таксисту хот-доги, шампанське. Я виходжу такий з хот-догами і стоїть бус. Виходять люди в формі. Один з них мені говорить: «Молодий чоловіче, можна ваші документи, «Дію». Я кажу так, підходжу і думаю собі: «Зараз запхають мене в той бус, як на відео з соцмереж». І хтось з їхніх старших каже: «Ви що травите? Це Артем Мілевський, відпустіть його». Я беру той хот-дог, пакет, йду в машину. Кажу водію: «Шеф, давай по газах, поки вони не передумали», – розповів Мілевський в ефірі свого Tik-Tok-каналу.

Нагадаємо, Мілевський пригадав неприємну історію, яка сталася з ним під час виступів у складі турецького «Газіантепспору».

Артем Мілевський в ефірі TikTok пригадав одне непорозуміння, яке сталося з ним у Туреччині.

«Одного разу ми поверталися автобусом із переможного виїзного матчу, я тоді асист ще віддав. Дорога далека – годин сім, а спекотно капець. Зупинилися на заправці. Усі турки пішли до холодильника з водою, а я до іншого – де пиво стояло. Щоб не нахабніти, взяв три баночки Heineken», – згадує Мілевський.

Він зазначив, що одразу відчув щось не те.

«Сів в автобус, а на мене всі обернулися і якось дивно подивилися», – розповів Артем.

Сам Мілевський не вбачав у цьому ніяких проблем.

«Їдемо далі. Тут литовський воротар Карчемарскас мені каже: «Пиво не можна, тут так не прийнято, турки здати тебе можуть». – «У сенсі не прийнято? Я ж не горілку або віскі взяв, а пару банок пива після гри – це нормально», – згадує нападник.

Завершилося усе «викликом на килим» до керівництва клубу.

«Після прибуття мене викликало керівництво клубу: «Що ти там влаштував в автобусі?» Коротше, здали мене. Після цього з турками я особливо не дружив. Вони постійно здають. Це не моя країна», – резюмував форвард.

Мілевський виступав за «Газіантепспор» з вересня по грудень 2013 року (дев’ять матчів, один гол, один асист).