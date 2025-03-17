Чи звільняють від мобілізації протиправні дії ТЦК? Рішення Верховного суду

Суд постановив, що протиправні дії ТЦК не є причиною для звільнення військовозобовʼязаного від мобілізації

«Визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу»

Процедура призову військовозобов’язаного під час мобілізації є незворотною. Навіть якщо її буде визнано протиправною, це не стане підставою для звільнення призваної особи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховний суд.

Позивач звернувся до суду першої інстанції за захистом своїх прав, а їх порушення пов’язував із недотриманням порядку проведення його призову на військову службу через непроходження медичного огляду.

Суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав протиправними дії районного ТЦК та СП щодо призову позивача на військову службу під час мобілізації і зобов’язав військову частину звільнити його з військової служби, що, на думку судів обох інстанцій, є належним відновленням порушених прав позивача.

Однак Верховний суд наголосив, що відновлення порушеного права повинне відбуватися в межах спірних правовідносин за участю їх учасників. Водночас зобов’язання військової частини звільнити особу з військової служби виходить за межі правовідносин між районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки й позивачем щодо порядку його призову на військову службу під час мобілізації, яка є предметом розгляду в цій справі.

Суд вважає, що у спірних правовідносинах порушеним було право позивача на належну процедуру його призову на військову службу під час мобілізації. Обраний же позивачем спосіб захисту порушеного права, який надалі застосували суди обох інстанцій за наслідками розгляду справи, – звільнення з військової служби – є неефективним, адже не вирішує правомірності акта, який приймається за результатом проведеної процедури призову позивача на військову службу.

Суд постановив, що такий спосіб захисту порушеного права втручатиметься в інші правовідносини, які врегульовані іншими правовими нормами, що не досліджувалися судами попередніх інстанцій, і створюватиме ситуацію, яка не дасть змоги виконати судове рішення.

«Процедура призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, тобто такою, що вже відбулася, а визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу», – постановив суд.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки двоє чоловіків намагалися завдати собі шкоди, щоб уникнути мобілізації.

До слова, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12093. Він передбачає знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК.