Батьки зниклого у Польщі молодого українця вже три місяці шукають сина (прикмети)
23-річного українця Владислава Щура востаннє бачили 13 червня в центральній частині Вроцлава
Батьки 23-річного українця Владислава Щура вже три місяці шукають зниклого у польському місті Вроцлав сина і просять
Хлопця востаннє бачили 13 червня в центральній частині Вроцлава.
За інформацією батьків, Владислав програміст, працює в одній з місцевих IT-компаній. 11 червня він разом з друзями відпочивав в одному з барів в центрі Вроцлава. У певний момент він зник.
Друзі, з якими хлопець перебував, заявляли після зникнення, що не знають, що з ним сталося. На місці, в барі, залишилися особисті речі – документи, телефон, гроші.
До пошуків українця залучили польську поліцію та рятувальників. Правоохоронці не виключали, що хлопець міг потонути. Однак пошукова операція поліцейських, пожежників і водолазів на річці Одер не принесла результатів.
«Три місяці ми шукаємо сина! Три місяці – про рідну людину невідомо нічого! Здається, що ні одна людина в світі, не зможе зрозуміти як це боляче», – написала мама хлопця у Facebook.
Прикмети Владислава:
- 23 роки, зріст 170 см, худорлявий, карі очі, веснянкуватий.
- Був одягнений перед зникненням у темно-сіру футболку Tommy Hilfiger та джинси.
«Ми даруємо дітям життя, а вони нам – його сенс. Зараз сенс нашого життя – знайти нашу дитину», – додала Ірина Щур.
Будь-яку інформацію про зникнення, або про місцезнаходження, батьки просять повідомляти за телефоном:
- Ірина +380962244451
- Геннадій +380673635633