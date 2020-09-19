Батьки зниклого у Польщі молодого українця вже три місяці шукають сина (прикмети)



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Рідні просять допомогти всім, хто бачив хлопця чи щось знає про його долю

23-річного українця Владислава Щура востаннє бачили 13 червня в центральній частині Вроцлава

Батьки 23-річного українця Владислава Щура вже три місяці шукають зниклого у польському місті Вроцлав сина і просять

Хлопця востаннє бачили 13 червня в центральній частині Вроцлава.

За інформацією батьків, Владислав програміст, працює в одній з місцевих IT-компаній. 11 червня він разом з друзями відпочивав в одному з барів в центрі Вроцлава. У певний момент він зник.

Друзі, з якими хлопець перебував, заявляли після зникнення, що не знають, що з ним сталося. На місці, в барі, залишилися особисті речі – документи, телефон, гроші.

До пошуків українця залучили польську поліцію та рятувальників. Правоохоронці не виключали, що хлопець міг потонути. Однак пошукова операція поліцейських, пожежників і водолазів на річці Одер не принесла результатів.

«Три місяці ми шукаємо сина! Три місяці – про рідну людину невідомо нічого! Здається, що ні одна людина в світі, не зможе зрозуміти як це боляче», – написала мама хлопця у Facebook.

Прикмети Владислава:

23 роки, зріст 170 см, худорлявий, карі очі, веснянкуватий.

Був одягнений перед зникненням у темно-сіру футболку Tommy Hilfiger та джинси.

«Ми даруємо дітям життя, а вони нам – його сенс. Зараз сенс нашого життя – знайти нашу дитину», – додала Ірина Щур.

Будь-яку інформацію про зникнення, або про місцезнаходження, батьки просять повідомляти за телефоном: