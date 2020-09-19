  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Батьки зниклого у Польщі молодого українця вже три місяці шукають сина (прикмети)

    • Розсилка
    Рідні просять допомогти всім, хто бачив хлопця чи щось знає про його долю - Батьки зниклого у Польщі молодого українця вже три місяці шукають сина (прикмети)
    Рідні просять допомогти всім, хто бачив хлопця чи щось знає про його долю

    23-річного українця Владислава Щура востаннє бачили 13 червня в центральній частині Вроцлава

    Батьки 23-річного українця Владислава Щура вже три місяці шукають зниклого у польському місті Вроцлав сина і просять 

    Хлопця востаннє бачили 13 червня в центральній частині Вроцлава.

    За інформацією батьків, Владислав програміст, працює в одній з місцевих IT-компаній. 11 червня він разом з друзями відпочивав в одному з барів в центрі Вроцлава. У певний момент він зник.

    Друзі, з якими хлопець перебував, заявляли після зникнення, що не знають, що з ним сталося. На місці, в барі, залишилися особисті речі – документи, телефон, гроші.

    До пошуків українця залучили польську поліцію та рятувальників. Правоохоронці не виключали, що хлопець міг потонути. Однак пошукова операція поліцейських, пожежників і водолазів на річці Одер не принесла результатів.

    «Три місяці ми шукаємо сина! Три місяці – про рідну людину невідомо нічого! Здається, що ні одна людина в світі, не зможе зрозуміти як це боляче», – написала мама хлопця у Facebook.

    Прикмети Владислава:

    • 23 роки, зріст 170 см, худорлявий, карі очі, веснянкуватий.
    • Був одягнений перед зникненням у темно-сіру футболку Tommy Hilfiger та джинси.

    «Ми даруємо дітям життя, а вони нам – його сенс. Зараз сенс нашого життя – знайти нашу дитину», – додала Ірина Щур.

    Будь-яку інформацію про зникнення, або про місцезнаходження, батьки просять повідомляти за телефоном:

    • Ірина +380962244451
    • Геннадій +380673635633
    Польща українці Україна батьки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies