21 січня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

Нині слід не забути обійняти своїх близьких, адже весь світ святкує День обіймів

Якщо у цей день виє хуртовина і мете заметіль краще не вирушати у дорогу

21 січня відзначають День обіймів та церковні свята, оповиті легендами. Крім того, у цей день є чимало прикмет.

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Міжнародний день обіймів

Це незвичне і позитивне свято. Цього дня люди можуть обіймати не лише своїх рідних та друзів, але й також незнайомців. Започаткували Міжнародний день обіймів 21 січня (ще одне таке свято є 4 грудня) в штаті Мічиган, США. Ідея створення свята прийшла в голову одному з пасторів протестанської церкви Кевіну Заборні. Він вважав, що американці часто надто стримані і не вміють виявляти своїх справжніх почуттів.

Обіймати рідних варто частіше зображення з відкритих джерел

Кевін був церковним діячем, а отже вирішив вкласти в обійми християнський сенс. У своїх проповідях він часто повторював: усі люди на Землі є братами та сестрами, а обійми допоможуть швидше це зрозуміти. Свято було започатковане у вузькому колі, але згодом розповсюдилося всім світом.

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Цікавий факт: існує дві версії, чому Кевін обрав для свята саме 21 січня. За першою – цей день розташований якраз посередині між Різдвом Христовим (25 грудня) та днем святого Валентина (14 лютого). За іншою версією, він вирішив, що число «21» є щасливим, тому що в собі містить три «7».

Широкого поширення набув особливий рух Free Hugs («Безкоштовні обійми»). Його учасники проходять вулицями своїх міст 21 січня та обіймають перехожих.

Церковні свята

За релігійним календарем сьогодні, 21 січня, відзначають День пам'яті святого Омеляна, який був одним із перших християнських сповідників та єпископів. Також у цей день вшановують пам'ять Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який вживав лише зілля, яким зцілював хворих.

У народі 21 січня називали Омеляна зимового або Кумів день. Цього дня погода часто була холодна та вітряна, а тому пращури збиралися вдома в своїх кумів, веселилися, гуляли і розповідали байки. Віряни згадували і молилися преподобному Омеляну, який був єпископом Кізіцьким. За віру його ув’язнили і позбавили єпископського сану.

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Тож цей день вважається особливою датою для кумів: вони ходять у гості одне до одного та дарують ласощі хрещенниками. Існувало повір’я: якщо в Кумів день добре пригостити своїх кумів, то хрещенник увесь рік буде здоровим. Також існувало чимало прикмет, які були пов’язані саме зі святкуванням Омеляна зимового. Наприклад, вважали, якщо цього дня сильні хуртовини, то весна прийде швидко. А якщо небо увечері безхмарне, то скоро прийдуть морози.

Відзначають і День пам'яті преподобного Григорія Печерського: жив він у IX столітті та був подвижником Києво-Печерської лаври. Прийняв постриг від самого засновника Феодосія. Григорій все своє життя провів у праці та молитвах Господу, за що отримав особливий дар – чудотворення та прозорливості.

Існує легенда: якось у Григорія зловмисники захотіли вкрасти рідкісні цінні книги. Сховалися злодії для цього в келії, однак святий зрозумів їхній задум. Почав він молитися і за допомогою молитви приспав їх на декілька діб. Григорій потім розбудив зловмисників, погодував і навіть захистив від покарання. Злодії розкаялися і стали працювати на обитель. За своє життя Григорій зробив чимало добрих справ.

Народні прикмети та традиції

За вітром можна визначити погоду: якщо з півдня дме, то влітку часто будуть грози.

Якщо щибки в будинку вкрилися конденсатом – до відлиги.

Людина, яка захворіла в цей день, – скоро видужає.

Кричать зранку ворони на швидке потепління.

Виє хуртовина і мете заметіль – краще не вирушати у дорогу.

Що не можна робити

Церква забороняє займатися важкою фізичною працею, особливо в першій половині дня. 21 січня вважається також завершальним днем зимових свят, тому краще відпочити, провести його в молитві.

День ангела

21 січня іменини святкують власники таких імен: Григорій, Євген, Василіса, Домна, Юліан, Сидор, Антон, Омелян, Ярослава.