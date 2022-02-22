22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна брати та давати у борг

Сьогодні, 22 лютого, у світі відзначають Міжнародний день підтримки жертв злочинів, Всесвітній день стерилізації тварин та Міжнародний день бойскаутів.

Міжнародний день підтримки жертв злочинів

Кожного року 22 лютого уся планета відзначає Міжнародний день підтримки жертв злочинів. Підґрунтям для заснування цього дня є два міжнародних документа: декларація ООН щодо принципів правосуддя для постраждалих від кримінальної злочинності (вересень 1985 року) та «Хартія жертв злочинів», яку в 1990 році, а саме 22 лютого, опублікували у Великій Британії.

Всесвітній день стерилізації тварин

Кожного року останнього вівторка лютого відзначається Всесвітній день стерилізації тварин. У 2022 році Всесвітній день управління інформацією відзначається 22 лютого

День стерилізації тварин з’явився у 1995 році в США, ініціаторкою виступила співачка та акторка Доріс Дей. Згодом, у 2006 році, подія вийшла за межі однієї країни та стала всесвітньою.

В першу чергу, стерилізація братів наших менших допомагає долати проблему безпритульності: стерилізовані тваринки перестають розмножуватись і стають менш агресивними. Саме тому Всесвітній день стерилізації тварин має привернути увагу людства до питання стерилізації безпритульних.

Міжнародний день бойскаутів

Щороку 22 лютого в світі відзначають Міжнародний день бойскаутів. Бойскаути (скаути) – це діти й молодь, члени незалежної добровільної організації, яка має на меті фізичний і духовний розвиток молодих людей. Організації бойскаутів є аполітичними. Присяга скаутів має три основні принципи – дотримання обов’язку перед Богом та Батьківщиною, обов’язку перед людьми та обов’язку перед собою.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем 22 лютого віряни вшановують пам'ять мученика Никифора Антіохійського, а також преподобного Панкратія Печерського.

У народі цей день був присвячений передвесіннім клопотам, його називали «Панкратій-лапотнік» – селяни плели постоли з лика і льону. Вважалося, що якщо почати лікувати хворобу на Панкратія, то швидко прийде одужання.

Народні прикмети й традиції

Якщо у цей день відлига, то весна буде ранньою;

Якщо вночі не видно зірок, то до потепління;

Якщо захід сонця багряний, то снігопади повернуться;

Якщо дуже сніжна погода, то літо буде врожайним;

Якщо птахи літають дуже низько, то варто очікувати на опади.

Що не можна робити сьогодні:

Не можна сваритись та бажати комусь зла;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна тримати вдома поламані та старі речі;

Не можна брати та давати у борг;

Не можна лаятись та зациклюватись на поганому;

Не можна вишивати та в'язати.

Хто святкує день ангела

У вівторок, 22 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Никифор, Геннадій, Панкратій, Емілій та Інокентій.

До слова, у лютому 2022 року українців чекає вісім неробочих днів. В останній місяць зими офіційних свят та додаткових вихідних не передбачається.