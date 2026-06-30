В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026

Вдень у столиці температура коливатиметься від 31° до 33°

Сьогодні, 30 червня, в Україні мінлива хмарність, в деяких областях місцями короткочасний дощ, гроза. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у східних областях, вдень у південній частині місцями короткочасний дощ, гроза, вдень на Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 29-34°, на заході та південному заході країни сильна спека 35-38°, у східних областях вночі 15-20°, вдень 24-29°.

Прогноз погоди на 30 червня Укргідрометцентр

У вівторок, у Києві невелика хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 18-23°, вдень 29-34°, у Києві вночі 21-23°, вдень 31-33°.

Як відомо, після нестійкої погоди наприкінці червня в Україну почне надходити гаряче повітря, тож перший тиждень липня пройде під знаком справжньої літньої спеки. За прогнозами синоптиків, із 29 червня до 5 липня у більшості регіонів очікується суха та сонячна погода, а температура повітря поступово підвищиться до +30…+35°C, місцями на півдні та заході – до +36°C. Лише в окремі дні можливі короткочасні грозові дощі в західних і північних областях.