Головна Новини
search button user button menu button

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці температура коливатиметься від 31° до 33°

Сьогодні, 30 червня, в Україні мінлива хмарність, в деяких областях місцями короткочасний дощ, гроза. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у східних областях, вдень у південній частині місцями короткочасний дощ, гроза, вдень на Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 29-34°, на заході та південному заході країни сильна спека 35-38°, у східних областях вночі 15-20°, вдень 24-29°.

Прогноз погоди на 30 червня
Прогноз погоди на 30 червня
Укргідрометцентр

У вівторок, у Києві невелика хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 18-23°, вдень 29-34°, у Києві вночі 21-23°, вдень 31-33°.

Як відомо, після нестійкої погоди наприкінці червня в Україну почне надходити гаряче повітря, тож перший тиждень липня пройде під знаком справжньої літньої спеки. За прогнозами синоптиків, із 29 червня до 5 липня у більшості регіонів очікується суха та сонячна погода, а температура повітря поступово підвищиться до +30…+35°C, місцями на півдні та заході – до +36°C. Лише в окремі дні можливі короткочасні грозові дощі в західних і північних областях.

Теги: спека Укргідрометцентр гроза погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

29 червня можливі тимчасові перебої в роботі окремих сервісів «Ощадбанку»
Спека паралізувала роботу «Ощадбанку»
Вчора, 17:25
Покрівля Шевченківської адміністрації впала на припарковані автомобілі
У Львові вирує негода. Вітер зніс дах районної адміністрації (фото, відео)
Вчора, 16:35
Лише близько 20% домогосподарств у Європі мають кондиціонери
Рекордна спека в Європі забрала 55 жертв – вчені пов'язали її зі змінами клімату
27 червня, 07:59
Найбільше від спеки постраждали центральні та північні регіони Іспанії
В Іспанії від спеки загинули понад 200 людей
26 червня, 17:59
В Україні зростає температура, на південному заході 25 червня очікується до 32° тепла
Спека до 32° накриває Україну: погода на 25 червня 2026 року
25 червня, 05:59
Через спеку до 32° в Україні зростає пожежна небезпека, на півдні очікуються грози з градом
В Україні спека до 32°, на півдні грози з градом: погода на 24 червня 2026
24 червня, 05:59
Європа встановлює температурні рекорди через хвилю спеки
Аномальна спека в Європі забрала життя щонайменше 18 людей
23 червня, 07:21
10 червня в Україні очікуються грози з градом і шквалами, на Закарпатті – спека до 31°
Спека до 31° і грози з градом в Україні: погода на 10 червня 2026 року
10 червня, 05:59
Загалом за весну у столиці зареєстрували лише три температурних рекорди у травні
Весна-2026 у Києві увійшла до двадцятки найтепліших в історії: які рекорди зафіксовано
3 червня, 07:51

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Сьогодні, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua