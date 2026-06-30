Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 30 червня 2026 року

В окупованих Донецьку та Макіївці пролунали вибухи внаслідок атаки БпЛА, Іран заперечив переговори з США, у Монако внаслідок вибуху постраждав український олігарх Вадим Єрмолаєв та його родина.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 30 червня.

Атака на Донецьк та Макіївку

Окупована Макіївка цієї ночі фото: соціальні мережі

У ніч на 30 червня над окупованими Донецьком та Макіївкою активно літали безпілотники.

Повідомлялося, що над Донецьком та Макіївкою літає «рій безпілотників». Внаслідок атаки БпЛА у Донецьку розгорілася пожежа.

Замах на українського олігарха у Монако

Вадим Єрмолаєв входив до списку 100 найбагатших людей України фото: соціальні мережі

Внаслідок вибуху у Монако якого постраждав відомий український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його дружина та 13-річний син.

Трагедія відбулася в холі багатоквартирного будинку на вулиці Реверен-Пер-Луї-Фолла. За даними джерел BFMTV у правоохоронних органах, невідомий чоловік залишив у приміщенні рюкзак із вибухівкою і втік. Камери відеоспостереження зафіксували підозрюваного, проте його досі не знайшли. Сам пристрій спрацював саме в момент, коли до холу зайшли люди.

Іран заперечив переговори з США

Багаї заявив, що Іран та Сполучені Штати ще не вступили в стадію переговорів щодо остаточної угоди фото: соціальні мережі

Міністерство закордонних справ Ірану офіційно заявило, що найближчими днями не заплановано жодних переговорних зустрічей зі Сполученими Штатами на будь-якому рівні.

Речник відомства Есмаїл Багаї наголосив, що Тегеран наразі повністю зосереджений на реалізації вже підписаного меморандуму про взаєморозуміння, а не на переході до обговорення остаточної мирної угоди. За інформацією офіційного мовлення IRIB, іранська сторона вважає своїм головним пріоритетом забезпечення виконання поточних положень документа та жорстке дотримання своїх вимог.

Безпілотники над Тулою

Безпілотник, який зафіксували над Тулою скріншот з відео

Зранку 30 червня над російською Тулою літають безпілотники. Росіяни зафіксували на відео безпілотники над Тулою.

Повідомлялося, що БпЛА активні над усією областю та літали майже усі ніч.

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