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В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
В Україні невелика хмарність, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці температура коливатиметься від 31° до 33°

Сьогодні, 1 липня, в Україні невелика хмарність, в деяких областях місцями короткочасний дощ, гроза. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише на крайньому заході країни вдень короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 29-34°, на південному заході країни місцями сильна спека 35-38°.

Прогноз погоди на 1 липня
Прогноз погоди на 1 липня
Укргідрометцентр

У середу, 1 липня, у Києві невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 18-23°, вдень 29-34°, у Києві вночі 21-23°, вдень 31-33°.

Як відомо, після нестійкої погоди наприкінці червня в Україну почне надходити гаряче повітря. За прогнозами синоптиків, із 29 червня до 5 липня у більшості регіонів очікується суха та сонячна погода, а температура повітря поступово підвищиться до +30…+35°C, місцями на півдні та заході – до +36°C. Лише в окремі дні можливі короткочасні грозові дощі в західних і північних областях.

Теги: спека Укргідрометцентр повітря гроза погода

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