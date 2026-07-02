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В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці температура коливатиметься від 30° до 32°

Сьогодні, 2 липня, в Україні мінлива хмарність, в деяких областях місцями дощі, гроза. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У західних областях мінлива хмарність, помірні, вдень місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 29-34°, в центральних та південних областях місцями сильна спека 35-37°, в західних областях 26-31°.

Прогноз погоди на 2 липня
Прогноз погоди на 2 липня
Укргідрометцентр

У четвер, 2 липня, у Києві, невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 18-23°, вдень 29-34°, у Києві вночі 20-22°, вдень 30-32°.

Як відомо, у п’ятницю, 3 липня, в Україні різко спаде спека. Температура повітря опуститься приблизно на 10°. 

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Теги: спека Укргідрометцентр вітер гроза погода

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