22 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
У цей день варто прийти до лазні, щоб змити з себе всю святкову безпечність та швидше повернутись у робочий ритм
Щороку 22 січня в Україні відзначають День Соборності. У цей день 1919 року було проголошено «Акт злуки» Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).
Це державне свято символізує єдність українських земель.
Яке сьогодні релігійне свято
За церковним календарем 22 січня відзначають день Євстратія і Пилипа. Сьогодні радять навести лад у домі та викинути непотріб, щоб підготувати житло до весни.
А ще вірять, що 22 січня не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудешся старих проблем.
Народні прикмети й традиції
- Якщо сьогодні ясна погода, то новий рік буде щасливим та врожайним;
- Якщо на деревах помітно чимало ворон, то морози скоро посиляться;
- Якщо птахи сидять на снігу, то варто очікувати на потепління;
- У цей день варто прийти до лазні, щоб змити з себе всю святкову безпечність та швидше повернутись у робочий ритм.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна зловживати алкоголем та шкідливою їжею;
- Не можна лаятись та сваритись, а також зациклюватись на негативних думках;
- Не можна займатись важкою фізичною роботою;
- Не можна ігнорувати тих, хто потребує вашої допомоги;
- Не можна виганяти котів на вулицю.
Хто святкує день ангела
У п’ятницю, 22 січня, іменини відзначають Петро, Пилип, Антоніна, Пахом та Захар.