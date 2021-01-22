22 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

22 січня в Україні відзначають День Соборності

У цей день варто прийти до лазні, щоб змити з себе всю святкову безпечність та швидше повернутись у робочий ритм

Щороку 22 січня в Україні відзначають День Соборності. У цей день 1919 року було проголошено «Акт злуки» Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).

Це державне свято символізує єдність українських земель.

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем 22 січня відзначають день Євстратія і Пилипа. Сьогодні радять навести лад у домі та викинути непотріб, щоб підготувати житло до весни.

А ще вірять, що 22 січня не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудешся старих проблем.

Народні прикмети й традиції

Якщо сьогодні ясна погода, то новий рік буде щасливим та врожайним;

Якщо на деревах помітно чимало ворон, то морози скоро посиляться;

Якщо птахи сидять на снігу, то варто очікувати на потепління;

У цей день варто прийти до лазні, щоб змити з себе всю святкову безпечність та швидше повернутись у робочий ритм.

Що не можна робити сьогодні

Не можна зловживати алкоголем та шкідливою їжею;

Не можна лаятись та сваритись, а також зациклюватись на негативних думках;

Не можна займатись важкою фізичною роботою;

Не можна ігнорувати тих, хто потребує вашої допомоги;

Не можна виганяти котів на вулицю.

Хто святкує день ангела

У п’ятницю, 22 січня, іменини відзначають Петро, Пилип, Антоніна, Пахом та Захар.