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    Суспільство

    22 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    22 січня&nbsp;в Україні відзначають&nbsp;День Соборності - 22 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    22 січня в Україні відзначають День Соборності

    У цей день варто прийти до лазні, щоб змити з себе всю святкову безпечність та швидше повернутись у робочий ритм

    Щороку 22 січня в Україні відзначають День Соборності. У цей день 1919 року було проголошено «Акт злуки» Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).

    Це державне свято символізує єдність українських земель.

    Яке сьогодні релігійне свято

    За церковним календарем 22 січня відзначають день Євстратія і Пилипа. Сьогодні радять навести лад у домі та викинути непотріб, щоб підготувати житло до весни.

    А ще вірять, що 22 січня не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудешся старих проблем.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо сьогодні ясна погода, то новий рік буде щасливим та врожайним;
    • Якщо на деревах помітно чимало ворон, то морози скоро посиляться;
    • Якщо птахи сидять на снігу, то варто очікувати на потепління;
    • У цей день варто прийти до лазні, щоб змити з себе всю святкову безпечність та швидше повернутись у робочий ритм.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна зловживати алкоголем та шкідливою їжею;
    • Не можна лаятись та сваритись, а також зациклюватись на негативних думках;
    • Не можна займатись важкою фізичною роботою;
    • Не можна ігнорувати тих, хто потребує вашої допомоги;
    • Не можна виганяти котів на вулицю.

    Хто святкує день ангела

    У п’ятницю, 22 січня, іменини відзначають Петро, Пилип, Антоніна, Пахом та Захар.

    Теги: історія свята УНР Україна День Соборності традиції
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