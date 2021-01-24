24 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день не можна позичати гроші, стригти волосся та обрізати нігті

Сьогодні, 24 січня, в Україні відзначають День зовнішньої розвідки. Це свято було запроваджене, щоб відзначити знайчний внесок розвідників у забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз.

ООН у цей день відзначає Міжнародний день освіти.

Яке сьогодні релігійне свято

24 січня відзначається день пам’яті преподобного Феодосія Великого. У народі цей день називався «Феодосієве тепло». У церковному календарі 24 січня – це день пам’яті двох святих на ім’я Феодосій. Віряни в цей день згадують преподобного Феодосія Великого і преподобного Феодосія Антиохійського.

Народні прикмети й традиції

Відлига в цей день віщує ранню і затяжну весну.

Мороз – до пізнього посіву ярих.

Туман і повна води ополонка – до великого розливу річок навесні.

Рідкісні хмари – до морозу.

Погода дня вказує, яким буде листопад.

Якщо собака скиглить, а кішка бурчить, то скоро захворіє господар або господиня будинку.

Чужа кішка у двір зайшла – чекай звістки про смерть.

Птах у вікно стукнув – отримаєте хорошу звістку.

Сніг з ранку – до тріскучих морозів, які не скоро пройдуть.

Відлуння в лісі далеко чути – до морозної погоди.

Вівці голосно бекають, неспокійно поводяться і збиваються в кут – до негоди.

Корова ногами трясе – до холодів.

Вівці б'ються між собою – до вітру.

У овець шерсть мокра – до дощового року.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна позичати гроші.

Також не можна сьогодні стригти волосся та обрізати нігті. Хто на Федосєя-весняка нігті підстриже, той три місяці в боргах жити буде.

Ще 24 січня не бажано виходити на вулицю вдосвіта.

Хто святкує день ангела

У неділю, 24 січня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій, Володимир, Михайло.