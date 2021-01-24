24 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
24 січня в Україні відзначають День зовнішньої розвідки
У цей день не можна позичати гроші, стригти волосся та обрізати нігті
Сьогодні, 24 січня, в Україні відзначають День зовнішньої розвідки. Це свято було запроваджене, щоб відзначити знайчний внесок розвідників у забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз.
ООН у цей день відзначає Міжнародний день освіти.
Яке сьогодні релігійне свято
24 січня відзначається день пам’яті преподобного Феодосія Великого. У народі цей день називався «Феодосієве тепло». У церковному календарі 24 січня – це день пам’яті двох святих на ім’я Феодосій. Віряни в цей день згадують преподобного Феодосія Великого і преподобного Феодосія Антиохійського.
Народні прикмети й традиції
- Відлига в цей день віщує ранню і затяжну весну.
- Мороз – до пізнього посіву ярих.
- Туман і повна води ополонка – до великого розливу річок навесні.
- Рідкісні хмари – до морозу.
- Погода дня вказує, яким буде листопад.
- Якщо собака скиглить, а кішка бурчить, то скоро захворіє господар або господиня будинку.
- Чужа кішка у двір зайшла – чекай звістки про смерть.
- Птах у вікно стукнув – отримаєте хорошу звістку.
- Сніг з ранку – до тріскучих морозів, які не скоро пройдуть.
- Відлуння в лісі далеко чути – до морозної погоди.
- Вівці голосно бекають, неспокійно поводяться і збиваються в кут – до негоди.
- Корова ногами трясе – до холодів.
- Вівці б'ються між собою – до вітру.
- У овець шерсть мокра – до дощового року.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна позичати гроші.
- Також не можна сьогодні стригти волосся та обрізати нігті. Хто на Федосєя-весняка нігті підстриже, той три місяці в боргах жити буде.
- Ще 24 січня не бажано виходити на вулицю вдосвіта.
Хто святкує день ангела
У неділю, 24 січня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій, Володимир, Михайло.