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    Суспільство

    24 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    <p>24 січня в Україні відзначають&nbsp;День зовнішньої розвідки</p> - 24 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    24 січня в Україні відзначають День зовнішньої розвідки

    У цей день не можна позичати гроші, стригти волосся та обрізати нігті

    Сьогодні, 24 січня, в Україні відзначають День зовнішньої розвідки. Це свято було запроваджене, щоб відзначити знайчний внесок розвідників у забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз.

    ООН у цей день відзначає Міжнародний день освіти. 

    Яке сьогодні релігійне свято

    24 січня відзначається день пам’яті преподобного Феодосія Великого. У народі цей день називався «Феодосієве тепло».  У церковному календарі 24 січня – це день пам’яті двох святих на ім’я Феодосій. Віряни в цей день згадують преподобного Феодосія Великого і преподобного Феодосія Антиохійського.

    Народні прикмети й традиції

    • Відлига в цей день віщує ранню і затяжну весну.
    • Мороз – до пізнього посіву ярих.
    • Туман і повна води ополонка – до великого розливу річок навесні.
    • Рідкісні хмари – до морозу.
    • Погода дня вказує, яким буде листопад.
    • Якщо собака скиглить, а кішка бурчить, то скоро захворіє господар або господиня будинку.
    • Чужа кішка у двір зайшла – чекай звістки про смерть.
    • Птах у вікно стукнув – отримаєте хорошу звістку.
    • Сніг з ранку – до тріскучих морозів, які не скоро пройдуть.
    • Відлуння в лісі далеко чути – до морозної погоди.
    • Вівці голосно бекають, неспокійно поводяться і збиваються в кут – до негоди.
    • Корова ногами трясе – до холодів.
    • Вівці б'ються між собою – до вітру.
    • У овець шерсть мокра – до дощового року.

    Що не можна робити сьогодні

    • У цей день не можна позичати гроші.
    • Також не можна сьогодні стригти волосся та обрізати нігті. Хто на Федосєя-весняка нігті підстриже, той три місяці в боргах жити буде.
    • Ще 24 січня не бажано виходити на вулицю вдосвіта.

    Хто святкує день ангела

    У неділю, 24 січня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій, Володимир, Михайло.

    Теги: розвідка свята традиції
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