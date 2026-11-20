Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні 21 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

21 листопада в Карпатах і східних областях, вночі та у більшості центральних та Запорізькій областях, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – наголосив Український гідрометеорологічний центр.

Нагадаємо, в Україні на вихідних почне холоднішати. У неділю, 22 листопада, температура повітря знизиться, а на початку наступного тижня в окремих регіонах стовпчики термометрів опустяться до нуля та нижче.

Як повідомлялося, синоптикиня, начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха зауважила, що попри загальне потепління клімату, в Україні й надалі можливі періоди сильних морозів. Це пов’язано з атмосферними процесами, через які холодне повітря з полярних широт може поширюватися на територію країни.

Також Наталія Птуха повідомила, що цієї зими середньомісячна температура повітря в Україні може бути на 1-2°C вищою за кліматичну норму. Водночас говорити про аномально теплу зиму поки зарано: прогнози ще уточнюватимуть залежно від атмосферних процесів.