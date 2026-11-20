Засідання Штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду

В Україні посилять роботу районних диспетчерських служб, які координуватимуть дії комунальників та енергетиків під час надзвичайних ситуацій в енергосистемі. Диспетчерські центри при районних державних адміністраціях мають працювати цілодобово. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний Telegram-канал першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Відповідні питання обговорили під час засідання Штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду. Учасники заслухали доповіді відповідальних міністерств щодо ситуації в усіх регіонах. Також звітували представники центральних органів виконавчої влади, Київської обласної та міської влади й енергетичних компаній.

За словами Шмигаля, російські війська продовжують систематично та прицільно атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Напередодні зими відповідальні служби повинні завчасно опрацювати можливі сценарії розвитку подій, зокрема найскладніші варіанти проходження опалювального сезону.

«Ворог продовжує системно й прицільно атакувати українську енергосистему. Напередодні зими перед усіма відповідальними стоїть завдання завчасно прорахувати можливі сценарії, щоб пройти цю зиму у найскладніших умовах», – зазначив міністр.

Як працюватимуть диспетчерські служби

Одним із пріоритетів стане посилення районних диспетчерських служб. Для них мають напрацювати чіткий алгоритм дій на випадок надзвичайних ситуацій, зокрема тривалих перебоїв з електропостачанням.

Диспетчерські центри при районних державних адміністраціях повинні працювати цілодобово, швидко опрацьовувати звернення мешканців та координувати роботу комунальних підприємств і енергетиків. Особливу увагу приділять інформуванню жителів будинків, у яких виникли проблеми з електропостачанням. Люди мають оперативно дізнаватися про аварії та отримувати необхідну підтримку.

Окремим напрямом стане налагодження взаємодії з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-експлуатаційними конторами (ЖЕКами). Йдеться про розподіл відповідальності за стан електромереж та їхнє відновлення після аварій.

Електрики ОСББ та ЖЕКів відповідають за внутрішньобудинкові мережі. Натомість фахівці операторів систем розподілу мають зосередитися на ремонті й відновленні розподільних електромереж.

«Важливо також налагодити роботу з ОСББ та ЖЕКами, електрики яких відповідають за внутрішньобудинкові мережі. Фахівці операторів систем розподілу мають зосередитися на ремонті та відновленні розподільних мереж», – наголосив Шмигаль.

Київ та область посилять захист енергооб'єктів

Під час засідання Штабу окремо обговорили захист енергетичної інфраструктури Києва та Київської області. Учасники визначили першочергові пріоритетні об'єкти, на яких необхідно прискорити завершення монтажу захисних споруд.

Шмигаль доручив пришвидшити виконання цих робіт. Міністр наголосив, що відповідальні служби продовжують координувати свої дії задля максимальної готовності до можливих викликів цієї зими.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль заявляв, що Україна краще підготувалася до зими, ніж у попередні опалювальні сезони. Водночас міністр наголошував, що Росія змінила тактику атак на енергосистему, а пошкодження енергетичних об'єктів можуть спричиняти перебої з електропостачанням.