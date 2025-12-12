У Польщі посилили покарання за порушення ПДР. Що необхідно знати українським водіям

За деякі порушення ПДР у Польщі передбаченна кримінальна відповідальність

У Польщі впровадиди суворі правила дорожнього руху, зокрема посилили покарання за перевищення швидкості. У випадку порушення ПДР водіїв можуть не лише позбавити водійських прав, але посадити за ґрати. Подібні зміни варто знати українським водіям, які перебувають у Польщі. Про це пише «Главком» із посиланням на Polskie Radio.

Раніше було відомо про такі штрафи за порушення ПДР у Польщі. Наприклад, у 2022 році максимальний штраф за порушення правил дорожнього руху складав близько zł5 тис. це майже 60 тис. грн. Проте зараз суд може встановити штраф до zł30 тис. (352 326 тис. грн). Також зросла кількість штрафних балів за одне правопорушення від 10 до 15.

Якщо ви перевищете швидкість 30 км/год, вам доведеться сплатити штраф в розмірі zł400 (4 698 тис. грн). Проте деякі порушення передбачають не лише штрафи, але й кримінальне покарання у вигляді ув’язнення. Йдеться про велике перевищення швидкості, що сприяє виникненню небезпечної ситуації на дорозі.

Цей закон ухвалив польський Сейм, він пройшов голосування в парламенті та його підтримали депутати. Але він ще очікує підпису президента. Після підписання він набуде чинності, йдеться про період 30 днів після публікації.

Штрафи за перевищення швидкості, які передбачені в Польщі

Перевищення швидкості до 10 км/год – zł 50 та 1 штрафний бал.

11–15 км/год – zł 100 (1 174 тис. грн) та 2 штрафні бали.

16–20 км/год – zł 200 (2 348 тис. грн) та 3 штрафні бали.

21–25 км/год – zł 300 (3 523 тис. грн) та 5 штрафних балів.

26–30 км/год – zł 400 (4 698 тис. грн) та 7 штрафних балів.

31–40 км/год – zł 800 (9 396 тис. грн) та 9 штрафних балів.

41–50 км/год – zł 1 тис. (11 745 тис. грн) та 11 штрафних балів.

51–60 км/год – zł 1,5 тис. (17 618 тис. грн) та 13 штрафних балів.

61–70 км/год – zł 2 тис. (23 492 тис. грн) та 14 штрафних балів.

71 км/год і більше – zł 2,5 тис. (29 365 тис. грн) та 15 штрафних балів.

