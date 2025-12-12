Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Польщі посилили покарання за порушення ПДР. Що необхідно знати українським водіям

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У Польщі посилили покарання за порушення ПДР. Що необхідно знати українським водіям
Перевищення швидкості 30 км/год у Польщі передбачає штраф в розмірі zł400
фото: Agencja Gazeta

За деякі порушення ПДР у Польщі передбаченна кримінальна відповідальність

У Польщі впровадиди суворі правила дорожнього руху, зокрема посилили покарання за перевищення швидкості. У випадку порушення ПДР водіїв можуть не лише позбавити водійських прав, але посадити за ґрати. Подібні зміни варто знати українським водіям, які перебувають у Польщі. Про це пише «Главком» із посиланням на Polskie Radio.

Раніше було відомо про такі штрафи за порушення ПДР у Польщі. Наприклад, у 2022 році максимальний штраф за порушення правил дорожнього руху складав близько zł5 тис. це майже 60 тис. грн. Проте зараз суд може встановити штраф до zł30 тис. (352 326 тис. грн). Також зросла кількість штрафних балів за одне правопорушення від 10 до 15.

Якщо ви перевищете швидкість 30 км/год, вам доведеться сплатити штраф в розмірі zł400 (4 698 тис. грн). Проте деякі порушення передбачають не лише штрафи, але й кримінальне покарання у вигляді ув’язнення. Йдеться про велике перевищення швидкості, що сприяє виникненню небезпечної ситуації на дорозі.

Цей закон ухвалив польський Сейм, він пройшов голосування в парламенті та його підтримали депутати. Але він ще очікує підпису президента. Після підписання він набуде чинності, йдеться про період 30 днів після публікації.

Штрафи за перевищення швидкості, які передбачені в Польщі

  • Перевищення швидкості до 10 км/год – zł 50 та 1 штрафний бал.
  • 11–15 км/год – zł 100 (1 174 тис. грн) та 2 штрафні бали.
  • 16–20 км/год – zł 200 (2 348 тис. грн) та 3 штрафні бали.
  • 21–25 км/год – zł 300 (3 523 тис. грн) та 5 штрафних балів.
  • 26–30 км/год – zł 400 (4 698 тис. грн) та 7 штрафних балів.
  • 31–40 км/год – zł 800 (9 396 тис. грн) та 9 штрафних балів.
  • 41–50 км/год – zł 1 тис. (11 745 тис. грн) та 11 штрафних балів.
  • 51–60 км/год – zł 1,5 тис. (17 618 тис. грн) та 13 штрафних балів.
  • 61–70 км/год – zł 2 тис. (23 492 тис. грн) та 14 штрафних балів.
  • 71 км/год і більше – zł 2,5 тис. (29 365 тис. грн) та 15 штрафних балів.

Раніше «Главком» розповідав про те як у Польщі провели розслідування щодо конфлікту між двома поліціянтами та таксистом з України Денисом. Один з правоохоронців отримав догану через образи та погрози українцю, які таксист зазнімкував на камеру. Він сказав Денисові: «Стули пельку. Бо зараз отримаєш». 

Також повідомлялося, що у жовтні 2025 року країни Європейського Союзу видали 74 175 нових рішень про надання тимчасового захисту українським біженцям. Це другий за величиною місячний показник року, поступаючись лише вересневому піку. Загальна кількість українських біженців з тимчасовим захистом у ЄС станом на 31 жовтня 2025 року досягла 4,3 млн осіб.

Читайте також:

Теги: Польща штраф українці ПДР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День сержанта ЗСУ відзначають щорічно 18 листопада
День сержанта Збройних Сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
18 листопада, 07:00
Речник Полтавського ТЦК: Примусове доставлення військовозобов’язаних – це законно
Речник Полтавського ТЦК: Примусове доставлення військовозобов’язаних – це законно інтерв'ю
13 листопада, 10:15
Олег Воробець: «Якщо буде якесь замирення – це не має бути розслабленням. Це має бути підготовка до нової війни»
Сержант Олег Воробець: Доходить до того, що бронюють людей, які торгують іконками...
18 листопада, 17:40
Прем’єр Польщі оголосив про відкриття двох автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю
Дональд Туск підтвердив відкриття прикордонних пунктів із Білоруссю
14 листопада, 15:32
З січня по серпень 2025 року Польща відвантажила на зовнішні ринки понад 107 тис. тонн картоплі
Україна – головний покупець картоплі із Польщі. Встановлено рекорд
24 листопада, 13:04
Раніше дозвіл на роботу для іноземців у Польщі коштував zł100
Польща збільшила вартість дозволів на роботу для іноземців. Що треба знати українцям
28 листопада, 18:51
Українцям нагадали про штрафи при прийнятті на роботу без військового квитка
Чи можна прийняти працівника на роботу без військового квитка: роз’яснення
9 грудня, 15:17
Польща бореться за своє місце за столом переговорів
Польща обурена через виключення з переговорів щодо України – Politico
Вчора, 12:40
Універсальні польові тенти
В Україні вперше закуплять бронековдри для військових
Сьогодні, 07:20

Соціум

Путін бреше? Візит Зеленського до Куп'янська «порвав» російських пропагандистів
Путін бреше? Візит Зеленського до Куп'янська «порвав» російських пропагандистів
У Польщі посилили покарання за порушення ПДР. Що необхідно знати українським водіям
У Польщі посилили покарання за порушення ПДР. Що необхідно знати українським водіям
У Польщі прикордонники знайшли тунель на кордоні з Білоруссю. Затримано понад 130 мігрантів (фото, відео)
У Польщі прикордонники знайшли тунель на кордоні з Білоруссю. Затримано понад 130 мігрантів (фото, відео)
Мавпяча віспа мутувала: Європа потерпає від нового штаму, стійкого до ліків
Мавпяча віспа мутувала: Європа потерпає від нового штаму, стійкого до ліків
Путін відключив жителям Петербурга мобільний інтернет
Путін відключив жителям Петербурга мобільний інтернет
McDonald’s після масової критики видалив різдвяну рекламу, створену ШІ
McDonald’s після масової критики видалив різдвяну рекламу, створену ШІ

Новини

Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Сьогодні, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua