15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 15 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

15 грудня в Україні відзначають День працівників суду. У світі це День чаю. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Павла Латрійського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 15 грудня 2025 року.

Свята в Україні

День працівників суду

Це професійне свято, встановлене Указом президента України у 2000 році, підкреслює потужну роль судової влади у забезпеченні прав і свобод громадян, верховенства права та справедливості. Дата свята пов'язана з початком роботи Верховного Суду України.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день чаю

Хоча офіційна дата Міжнародного дня чаю була змінена ООН на 21 травня, 15 грудня залишається історичною датою його святкування. Цей день присвячений одному з найпопулярніших напоїв у світі, підкреслюючи його потужний культурний та економічний вплив.

День кексів

День кексів або День мафінів, який відзначається щорічно 15 грудня, – це солодка традиція, що походить зі США, чудове свято, присвячене одному з найулюбленіших солодких ласощів – кексам. Цей день – не лише можливість поласувати цими мініатюрними тістечками, але й познайомитися з багатою історією, різноманітними смаками та творчим мистецтвом виготовлення кексів.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Павла Латрійського

15 грудня православна церква вшановує пам'ять преподобного Павла Латрійського (IX-X ст.). Він народився на острові Крит, але більшу частину життя провів у чернечих подвигах на горі Латр (нині Туреччина). Преподобний Павло був відомий своїм потужним аскетизмом та любов'ю до усамітнення. Він жив у сильній самоті на вершині гори, а пізніше став настоятелем великого монастиря. До нього приходили тисячі людей за порадами, і він прославився як наставник ченців та провидець, який зміцнював віру людей своєю мудрістю.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на вулиці сильно іній – наступний рік буде врожайним.

Сильний вітер 15 грудня – до морозної зими.

Багато снігу – весна буде ранньою, а літо – дощовим.

Якщо птахи жваво співають – до потепління.

Історичні події

1699 – Указом царя Петра I в Московії замість літочислення від «сотворіння світу» введено юліанський календар; відлік і святкування нового року перенесено з 1 вересня на 1 січня;

1880 – Харківське товариство водопостачання збудувало перший водогін у Харкові;

1917 – у Кишиневі проголошено Молдовську Демократичну Республіку;

1917 – Українська Центральна Рада прийняла закон про створення Генерального суду;

1932 – ЦК КП(б)У затвердив перелік 82 районів України, куди припинялося надходження промислових і продовольчих товарів за зрив планів хлібозаготівлі (початок Голодомору);

1932 – В. Молотов та Й. Сталін заборонили здійснення українізації на Далекому Сході, в Казахстані, Середній Азії, ЦЧО, щоб унеможливити проникнення висланих «буржуазно-націоналістичних елементів» в українізовані райони, наказують перевести українські газети та видання на російську мову;

1934 – у Києві, в підвалах НКВС УСРР були розстріляні 28 «членів» вигаданого чекістами «Об'єднання українських націоналістів», серед яких – українські письменники Дмитро Фальківський, Григорій Косинка, Кость Буревій, Олекса Влизько, Іван Крушельницький;

1950 – у Брюсселі було підписано Конвенцію про створення Ради митного співробітництва (з жовтня 1994 р. – Всесвітня митна організація);

1966 – французький астроном Одуен Дольфюс відкрив супутник Сатурна Янус, який раз в 4 роки міняється орбітою зі супутником Епіметеєм;

1970 – вперше здійснено посадку космічного апарату з Землі на іншу планету (міжпланетна станція «Венера-7»);

2000 – В Україні остаточно припинила роботу Чорнобильська АЕС. Зруйнований в 1986 році реактор, що містив 66 тон розплавленого ядерного пального і 37 тон радіоактивного пилу, незважаючи на збудований захисний «саркофаг», продовжував випромінювати радіацію;

2000 – На знак протесту проти політики президента Леоніда Кучми на головній площі Києва учасниками акції «Україна без Кучми» були встановлені перші намети;

2006 – перший випробувальний політ новітнього винищувача-бомбардувальника п'ятого покоління F-35 «Лайтнінг» II;

2009 – відбувся перший випробувальний політ новітнього літака Boeing 787 Dreamliner;

2018 – відновлена автокефальна помісна Православна церква України;

Іменини

День ангела святкують: Андрій, Антоніна, Афанасій, Борис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Кузьма, Матвій, Микола, Павло, Сергій, Степан, Федір.