Тимошенко провідала патріарха Філарета: фото

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Предстоятель УПЦ Київського патріархату та очільниця «Батьківщини» обговорили виклики перед Україною в умовах війни
фото: УПЦ Київського патріархату

Патріарх Філарет наголосив на необхідності церковної єдності

Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у своїй резиденції зустрівся з очільницею «Батьківщина» Юлією Тимошенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УПЦ Київського патріархату.

Під час зустрічі Тимошенко та Філарет обговорили актуальні виклики, які стоять перед Україною в умовах повномасштабної російської агресії та героїчну боротьбу українського війська за свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої держави.

фото: УПЦ Київського патріархату

Святійший патріарх Філарет відзначив ключову роль християнської любові в житті українського народу. «В основі життя є любов. З любові Бог сотворив світ і людину, з любові Він подав нам спасіння і постійно піклується про нас. Через любов до свого народу і Батьківщини наші воїни жертовно захищають Україну. Тому в основі щасливого життя українського народу повинна бути любов до Бога і ближніх, один до одного і до своєї рідної землі», – зазначив очільник УПЦ Київського патріархату.

Крім того, патріарх Філарет наголосив на необхідності церковної єдності. «Єдина Українська православна церква об’єднає наш народ в єдине ціле. Церква є духовною основою українського народу, і ми повинні зробити все можливе, щоб в Україні була єдина Українська православна церква. Через єдність Церкви буде єдиною, сильною і непереможною Україна», – каже він.

Окрім Тимошенко та патріарха Філарета, у зустрічі також взяли участь настоятель Володимирського патріаршого кафедрального собору протоієрей Борис Табачек та керівник служби голови партії ВО «Батьківщина» Михайло Лівінський
фото: УПЦ Київського патріархату

Нагадаємо, митрополит Київський і всієї України Епіфаній 5 листопада зустрівся у своїй резиденції зі патріархом Філаретом.

До слова, патріарх Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті.

Теги: Юлія Тимошенко Філарет релігія

