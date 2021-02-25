25 лютого: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

У цей день не можна починати нову справу

У четвер, 25 лютого, відзначається 150-річний ювілей Лесі Українки та День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.

У православній церкві проводиться святкування Іверської ікони Божої Матері, а також шанується день пам'яті святителя Мелетія, архієпископа Антіохійського, і святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі, чудотворця.

День інженерно-авіаційної служби авіації Збройних Сил України

25 лютого відзначають професійне свято України – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.

Свято встановлено з метою підтримання престижу інженерно-авіаційної служби, мобілізації інженерно-технічного складу, продовження авіаційної традиції та покращення військово-патріотичного виховання військових та молоді.

Олексій Рибний

25 лютого в православному календарі це день присвячений пам'яті святителя і чудотворця Олексія Київського. У народі свято отримало назву Рибний, оскільки до цього дня починає танути сніг і добре ловиться риба.

У старі часи 25 лютого було заведено виносити на мороз посівні насіння і пряжу для "загартування". Вважалося, що такий ритуал дозволить зернам дати більше сходів, а заморожування пряжі обіцяло достаток на майбутню Масляну, а речі з таких ниток довше не зношувалися.

За традицією на стіл в цей день подавали тільки рибні страви, а також розтягаї. Пиріжки особливо смакували з рибним бульйоном.

Особливе місце на Олексія відводилося тлумаченню снів. Багато речей, які привиділися під час сновидіння, мали своє значення.

Традиції

З 25 лютого і протягом трьох днів селяни на ранковий мороз виставляли зерно, призначене для посіву. Потім його заносили в тепле місце. Було відмічено, що після цього насіння дає кращий врожай. На мороз також виносили пряжу і льон, щоб мати рівні, чисті і білі нитки і мотки. Люди вірили, що виставлені на холод зерно, пряжа і льон заряджаються Божою силою, тому що саме в цей період Всевишній дивиться з небес на людей.

У народі 25 лютого називали «рибним днем». На вечерю було прийнято подавати пироги-розтягай з рибною начинкою. Ще в цей день знахарі лікували переляк.

В кінці лютого на північ відлітають омелюхи. Ці перелітні птахи кочують на великі відстані. Влітку вони харчуються комахами, а взимку фруктами і ягодами. У народі пташок вважали красуні, які не вміють співати.

Народні прикмети

Іній на вікнах з ранку 25 лютого – погода зміниться.

Завірюха або туман цілий день – до дощового літа.

Якщо в цей день почав танути сніг, клювання риби буде хорошим.

На нічному небі сяють зірки, це означає, що буде багатий урожай.

Що не можна робити

У цей день не можна починати нову справу.

Також варто відмовитися від будь-яких поїздок, щоб уберегтися від невдачі.

Заборонено в цей день надягати старий і брудний одяг.

Іменини

25 лютого День ангела імені відзначають: Олексій, Марія, Євген, Антон, Мелетій