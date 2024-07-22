Буданов прокоментував вбивство Фаріон

За словами очільника української розвідки, ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати нашу націю

Холоднокровне вбивство відомої мовознавиці Ірини Фаріон – це виклик для всього українського суспільства, злочин проти основоположних прав і свобод українців. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

За словами Буданова, ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати нашу націю.

«Відтак, ми не маємо права забувати, що попри наші відмінності в політичних позиціях, право на думку, право відстоювати свої переконання – священне. Це фундамент нашої свободи і кожен, хто на це зазіхає – має бути покараний», – каже начальник розвідки.

Як зазначив розвідник, Ірина Фаріон загинула за українську позицію.

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Львів проводжає Ірину Фаріон фото: Павло Вуєць/glavcom.ua

«Ми не маємо права терпіти подібні злочини і продовжимо захищати Україну як на фронті, так і всередині нашої держави», – додав він.

Нагадаємо, що сьогодні мешканці та гості Львова попрощалися із народною депутаткою VII скликання, мовознавицею Іриною Фаріон.

До слова, церемонія прощання з Іриною Фаріон відбулася у Львові в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла 21 липня. Вона мала тривати до 22:00, однак тисячі людей продовжували стояти в черзі аж до комендантської години, щоб попрощатися з мовознавицею

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю.

Як повідомлялося, поліція оголосила в розшук чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.