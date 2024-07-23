На Волині спалахнув скандал із водієм маршрутки, який не підвіз військового

Водій, що потрапив у скандал, пояснив: не брав людей, бо не міг навіть зачинити в маршрутці двері

Пасажири звинуватили шофера в тому, що він буцімто умисно не забирав військових із зупинок

На Волині стався скандал із водієм маршрутки. Останнього звинуватили в тому, що він нібито не хотів везти військових та не забирав їх із зупинок громадського транспорту. Такий звинувачувальний допис нещодавно з’явився фейсбуці, передає місцеве видання «Конкурент TV».

«Їхавши маршруткою з м. Ковеля сполученням «Луцьк – Гряда» водій умисно не забирав військових із зупинок. Біля школи № 7 м. Ковеля маршрутка зупинилась, щоб водій зібрав гроші та забрав пасажирів. Коли чоловік (видно, що військовий) хотів зайти, водій відповів: «немає місця». Чоловік відповів «як прийдуть до тебе під*ри, тоді в тебе місце буде». На що водій просто закрив перед ним двері й до людей почав говорити, що ніби тож дійсно місця немає, людей і так багато стоїть. Але на наступних двох зупинках він забрав ще трьох жінок», – йдеться в дописі користувачки, яка стала свідком події.

Жінка заявила, що ситуація повторилась і на наступній зупинці. Мовляв, біля заправки стояв ще один військовий та сигналізував водієві зупинитися, але той просто проїхав повз. У коментарях під дописом люди зазначили, що також мали неприємний досвід під час поїздок із водієм цієї ж маршрутки.

У коментарі виданню сам водій пояснив: не брав людей, бо не міг навіть зачинити в маршрутці двері.

«Я забитий (маршрутка, – ред.) виїхав з Ковеля, у мене не було куди. Я на Світязь їхав. У мене не було куди грузити. Я не міг вже в маршрутці двері закрити. Там свідки ж є. Хіба я хотів таку халепу…У мене було продано з Луцька 14 білетів (сидячих місць, – ред.)», – сказав водій.

Водночас шофер переконує, що йому дуже прикро через цю ситуацію: «Я перед ним вже вибачився… перед військовим. Кажу: «ну так і так… хіба я хотів, тож ти бачив сам як було. Не було де й стати».

Представником компанії-перевізника, яка обслуговує зазначений маршрут «Луцьк – Гряда» також прокоментував інцидент. Проте позиція відрізнялася від слів самого водія: мовляв, ситуація, яку описали користувачі в мережі, взагалі не відповідає дійсності. Чоловік пояснив, що у водія не було сидячих місць, через що нібито сам військовий не захотів їхати цією маршруткою. Бі більше, ніхто з пасажирів, які були в автобусів, мовляв, не захотіли поступитися захисникові місцем. А жінка, яку потім підвіз водій, за словами перевізника, погодилася їхати стоячи.

Урешті-решт водій після інциденту звільнився, стверджує компанія-перевізник.

Нагадаємо, що у Львові працівники поліції затримали двох осіб, які за «швидкі» та «легкі» гроші палили авто військовослужбовців.