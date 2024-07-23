Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Волині спалахнув скандал із водієм маршрутки, який не підвіз військового

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Волині спалахнув скандал із водієм маршрутки, який не підвіз військового
Водій, що потрапив у скандал, пояснив: не брав людей, бо не міг навіть зачинити в маршрутці двері
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Пасажири звинуватили шофера в тому, що він буцімто умисно не забирав військових із зупинок

На Волині стався скандал із водієм маршрутки. Останнього звинуватили в тому, що він нібито не хотів везти військових та не забирав їх із зупинок громадського транспорту. Такий звинувачувальний допис нещодавно з’явився фейсбуці, передає місцеве видання «Конкурент TV».

«Їхавши маршруткою з м. Ковеля сполученням «Луцьк – Гряда» водій умисно не забирав військових із зупинок. Біля школи № 7 м. Ковеля маршрутка зупинилась, щоб водій зібрав гроші та забрав пасажирів. Коли чоловік (видно, що військовий) хотів зайти, водій відповів: «немає місця». Чоловік відповів «як прийдуть до тебе під*ри, тоді в тебе місце буде». На що водій просто закрив перед ним двері й до людей почав говорити, що ніби тож дійсно місця немає, людей і так багато стоїть. Але на наступних двох зупинках він забрав ще трьох жінок», – йдеться в дописі користувачки, яка стала свідком події.

Жінка заявила, що ситуація повторилась і на наступній зупинці. Мовляв, біля заправки стояв ще один військовий та сигналізував водієві зупинитися, але той просто проїхав повз. У коментарях під дописом люди зазначили, що також мали неприємний досвід під час поїздок із водієм цієї ж маршрутки.

У коментарі виданню сам водій пояснив: не брав людей, бо не міг навіть зачинити в маршрутці двері.

«Я забитий (маршрутка, – ред.) виїхав з Ковеля, у мене не було куди. Я на Світязь їхав. У мене не було куди грузити. Я не міг вже в маршрутці двері закрити. Там свідки ж є. Хіба я хотів таку халепу…У мене було продано з Луцька 14 білетів (сидячих місць, – ред.)», – сказав водій.

Водночас шофер переконує, що йому дуже прикро через цю ситуацію: «Я перед ним вже вибачився… перед військовим. Кажу: «ну так і так… хіба я хотів, тож ти бачив сам як було. Не було де й стати».

Представником компанії-перевізника, яка обслуговує зазначений маршрут «Луцьк – Гряда» також прокоментував інцидент. Проте позиція відрізнялася від слів самого водія: мовляв, ситуація, яку описали користувачі в мережі, взагалі не відповідає дійсності. Чоловік пояснив, що у водія не було сидячих місць, через що нібито сам військовий не захотів їхати цією маршруткою. Бі більше, ніхто з пасажирів, які були в автобусів, мовляв, не захотіли поступитися захисникові місцем. А жінка, яку потім підвіз водій, за словами перевізника, погодилася їхати стоячи.

Урешті-решт водій після інциденту звільнився, стверджує компанія-перевізник.

Нагадаємо, що у Львові працівники поліції затримали двох осіб, які за «швидкі» та «легкі» гроші палили авто військовослужбовців. 

Теги: військові водій Луцьк скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На сьогодні завершенню війни заважає те, що наші західні партнери бояться поразки Росії, так само як і поразки України
Війна на виснаження. Україна змушує світ змінювати позиції
1 липня, 18:01
Відмова студентів-чоловіків від проходження базової загальновійськової підготовки - підстава для відрахування
Студенти-чоловіки зобов'язані пройти базову військову підготовку: постанова уряду
25 червня, 14:23
Шахеди знову атакують Південь
Нічна атака «Шахедами»: ворог запустив дрони з Півдня, курс Західний
27 червня, 00:23
Комплексна психологічна реабілітація для військових, яку можна отримати безоплатно, включає різноманітні заходи
Безоплатна психологічна допомога для захисників та їхніх сімей: куди звертатися
3 липня, 08:44
Штаб-квартира збройних сил США в Європі
США перевели кілька баз в Європі у підвищену готовність через загрозу терактів – CNN
30 червня, 21:17
Зіткнення трамваїв зупинило рух на проспекті Богдана Хмельницького
У Дніпрі зіткнулися два трамваї (відео)
5 липня, 13:47
На Саміті Нато ухвалили низку важливих рішень щодо України
Ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні: ключові рішення щодо України
11 липня, 06:00
Використання безпілотників і терміта – потужна комбінація
На фронті набирає обертів «гаряча зброя» – Forbes
13 липня, 15:22
Слідством встановлено, що компанія уклала тристоронній договір на експорт біодобрив з покупцем з Естонії, відповідно до якого товар мали доставити в Молдову
Директор компанії експортував воду замість добрив: викрито аферу на 33 млн (відео)
19 липня, 12:45

Суспільство

Які громадські організації отримали право забронювати 100% своїх працівників: список
Які громадські організації отримали право забронювати 100% своїх працівників: список
Україна веде переговори із Молдовою щодо повернення чоловіків призовного віку
Україна веде переговори із Молдовою щодо повернення чоловіків призовного віку
«Укренерго» скасувало одну чергу відключень світла в десяти областях
«Укренерго» скасувало одну чергу відключень світла в десяти областях
На Волині спалахнув скандал із водієм маршрутки, який не підвіз військового
На Волині спалахнув скандал із водієм маршрутки, який не підвіз військового
ТЦК перевірятимуть документи на вулиці по-новому: пояснення
ТЦК перевірятимуть документи на вулиці по-новому: пояснення
Батько двох дітей, талановитий гармоніст і добрий друг. Згадаймо Миколу Ленка
Батько двох дітей, талановитий гармоніст і добрий друг. Згадаймо Миколу Ленка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Буданов прокоментував вбивство Фаріон
32K
Дострокова відставка Байдена: президент США зробив заяву
22K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
21K
Пенсійний фонд України анонсував разові грошові виплати до Дня Незалежності України
15K
ТЦК перевірятимуть документи на вулиці по-новому: пояснення
8985
«Мали їхати на море». Донька Фаріон розповіла про останні дні мовознавиці

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Вчора, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
21 липня, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua