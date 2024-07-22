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Пенсійний фонд України анонсував разові грошові виплати до Дня Незалежності України

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Пенсійний фонд України анонсував разові грошові виплати до Дня Незалежності України
Українці можуть отримати надбавку
фото з відкритих джерел

Українці можуть подати заявку на отримання разової грошової виплати до Дня Незалежності 

Українські ветерани війни, які проходять службу та не є пенсіонерами, мають можливість подати заявку на отримання разової грошової виплати до Дня Незалежності через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація.

Процедура подання заявки

  1. Авторизуйтесь у кабінеті страхувальника вебпорталу Пенсійного фонду України, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП).
  2. Перейдіть до розділу «Заяви на отримання разової грошової виплати до Дня Незалежності України».
  3. Натисніть кнопку«Створити нову» та заповніть реквізити заяви: регіон, місцезнаходження, ПІБ керівника, головного бухгалтера, відповідальної особи страхувальника, контактний телефон та банківські реквізити.
  4. Вкажіть кількість осіб за категоріями, які мають право на отримання допомоги.
    Сформуйте заяву, підпишіть її КЕП та відправте до Пенсійного фонду України.

Статус відправленої заяви можна перевірити у розділі «Звернення» вебпорталу Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив, що індексація пенсій відбуватиметься щороку з 1 березня.

Тим часом у липні підвищаться пенсії для деяких людей. Серед них – українці, яким виповнилося 70, 75 і 80 років. Як повідомлялося, щоб не втратити пенсію чи частину виплат, кожен громадянин має вчасно надати необхідну інформацію Пенсійному фонду України (ПФУ).

До слова, від 2025 року вихід на пенсію для українців стане складнішим через посилення вимог. Так, 2023 року для виходу на заслужений відпочинок у 60 років громадянам було достатньо накопичити 30 років страхового стажу, але від 2024 року ця вимога посилилася до 31 року. Наступного року це число збільшиться ще на один рік, і щоб вийти на пенсію, доведеться відпрацювати вже 32 роки.

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Теги: відпочинок телефон українці Пенсійний фонд

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Економіка

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