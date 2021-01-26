26 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Найголовніша традиція 26 січня - особлива повага домашнім тваринам

Сьогодні, 26 січня, у світі відзначають Міжнародний день митника, а віряни вшановують пам'ять мучеників Єрміла і Стратоніка Сінгідонських.

Міжнародний день митника

У листопаді 1952 року набрала чинності Конвенція про утворення Ради митного співробітництва. 26 січня 1953 року в Брюсселі відбулася перша сесія Ради митного співробітництва(від 1994 року відома під сучасною назвою – Всесвітня митна організація). На сесії керівниками своїх митних служб було представлено 17 країн Європи.

Основні етапи цієї історії охоплюють 1947 рік, коли 13 європейських держав створили Митний комітет, 1950 рік – рік створення Ради митного співробітництва, 1992 рік – Україна набула членства в Раді митного співробітництва, 1995 рік, коли відбулося перетворення Ради на Всесвітню митну організацію (ВМО).

Через 30 років, 1983 року, саме цей день – 26 січня – вибрали як щорічне свято – Міжнародний день митника.

День святих мучеників Єрмила та Стратоніка Сингідонських

26 січня православні християни згадують святих мучеників Єрмила та Стратоніка Сингідонських. За народним календарем дата отримала назву Єрмилів день, Ярема на печі.

Святий Єрмил був дияконом міста Сингідон (зараз Белград, столиця Сербії). За християнську віру він був засуджений на ув’язнення. Святого довго катували, але він не відрікся від віри, за що його втопили в річці Дунай.

Стратонік був тюремним охоронцем і іншому Ермилы, а ще таємним християнином. Бачачи страждання, які випали на долю його друга, він не зміг стримати сліз, чим видав себе. Його викрили в християнстві, піддали тортурам, але бачачи його непохитність, теж втопили в річці. На третій день мощі святих були знайдені віруючими на березі Дунаю і поховані у Сингідона.

Традиції та звичаї дня

Не рекомендувалося 26 січня працювати. Селяни лягали на піч, відпочивали і розважали одне одного жартами і повір’ями. Особливо багато прикмет в день Яреми було пов’язано з кішкою.

Якщо кішка згорнулася в клубок – чекай морозів. Якщо шкребе стіну або підлогу – швидше за все, незабаром почнеться хуртовина. Якщо потягується і поводиться спокійно – можна очікувати потепління. У народі вважалося, що кішки здатні знаходити місця, які допомагають боротися з втомою та хворобами.

Якщо в цей день хвору людину посадити на місце, де найбільше любить лежати кішка, то вона одужає. А ось, місця, яких кішка уникає, вважають згубними – саме там, згідно з повір’ями, збираються нечисті сили, і ставити в таких зонах ліжко або стіл не можна.

Перед тим, як увечері, 26 січня, укладати дитину спати, потрібно посадити до неї в ліжечко кішку. Вважається, що після цього дитина весь рік буде добре спати.

Народні прикмети

Якщо ліс тріщить, то мороз протримається ще довго.

Якщо ліс шумить, очікується сніг та відлига.

Коло навколо місяця – до хуртовини.

Кішка мордочку ховає – до морозу, лиже лапу – до сонячної погоди, по мостинах катається – до тепла.

Кішка шкребе кігтями підлогу – до хуртовини, стіну – до негоди.

Котик вгору животом лягає і потягується – до тепла.

Кішка сіла на підвіконня і дивиться у вікно – до відлиги.

Собака лежить, згорнувшись калачиком, – до холодів, витягнулася – до тепла.

Слабка тяга в печі – до тепла, сильна – до морозу.

Синиця біля вікна щебече – до ранньої весни.

Хто в цей день подасть сім милостинь, тому простяться сім гріхів.

Що не можна робити

Сни побачені в ніч з 25 на 26 січня, а також днем 26 січня – порожні, не варто надавати їм значення.

Хто на Ярему поруч з кішкою засне, той розум втратить. Тому не можна спати в ліжку з твариною.

А якщо скривдити тварину, то сім років удачі не бачити.

Іменини

26 січня День ангела імені відзначають: Петро, Юхим, Яків, Максим, Єлизар, Панас, Никифор, Никодим, Пахом, Єрмило