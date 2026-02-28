Головна Країна Суспільство
Окупанти, які перебувають у полоні вже четвертий рік, звернулися до Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Окупанти, які перебувають у полоні вже четвертий рік, звернулися до Путіна
Микола Пушко, який перебуває в полоні вже 46 місяців, зачитав звернення до Путіна
У зверненні десятки полонених назвали свої імена, роки народження та час, проведений у полоні, – від 27 до 48 місяців

Група російських військовополонених, які залишаються в українському полоні майже чотири роки, оприлюднила звернення до Кремля та безпосередньо російського диктатора Володимира Путіна. Як інформує «Главком», відповідне відео опублікував проєкт «Хочу жить».

У своєму зверненні російські військові заявили, що Москва відмовляється повертати за обміном хворих, поранених та літніх військових, натомість першочергово забирає тих, хто провів у полоні найменше часу.

«За строк перебування в полоні ми провели понад 2000 російських солдатів, які пробули не більше місяця, двох або пів року. А про нас забули», – заявив один із окупантів, Микола Пушко, який, за його словами, перебуває в полоні вже 46 місяців.

Військові наголошують, що звертаються безпосередньо до президента РФ Володимира Путіна з проханням повернути їх додому. «Ми теж хочемо повернутися до своїх сімей і дітей, адже ми також є громадянами Російської Федерації і російськими солдатами. Ми всі воювали пліч-о-пліч. А коли дійшло до обміну військовополоненими – про нас забули», – скиглять у відео окупанти.

У зверненні десятки полонених назвали свої імена, роки народження та час, проведений у полоні, – від 27 до 48 місяців. Серед них є військові 1970-х, 1980-х і навіть 2000 року народження.

Полонені також заявили, що з української сторони немає заперечень щодо категорій для обміну – незалежно від того, чи йдеться про кадрових військових, мобілізованих, строковиків, пілотів, представників чеченських підрозділів або іноземних найманців. За їхніми словами, Україна підтримує формат масштабного гуманітарного обміну «всіх на всіх», у межах якого всі російські військовополонені могли б повернутися додому.

Утім, як стверджують автори звернення, російська влада не погоджується на таку ініціативу.

«Русские своих не бросают. Коли нас обміняють і яка наша подальша доля?», – запитують військовополонені, закликаючи керівництво РФ «не залишатися байдужими» до їхнього звернення.

Зауважимо, що керівник Офісу президента Кирило Буданов сподівається, що цього тижня відбудеться обмін військовополоненими. Про це він сказав журналістам у межах міжнародної конференції з питань правосуддя Justice Conference.

Нагадаємо, 5 лютого з російського полону вдалося повернути 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022 року.

