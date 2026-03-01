Буданов прокоментував, чи варто блокувати Telegram в Україні

Кирило Буданов вважає, що власники Telegram-каналів мають бути деанонімізовані

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що ще у 2024 році виступав з ініціативою щодо регулювання роботи Telegram в Україні. В ефірі телемарафону він пояснив, що мова йде не про повне блокування платформи, а про її впорядкування та технічне обмеження швидкості, передає «Главком».

За словами Буданова, сервіс має залишатися виключно месенджером, виконуючи свою першочергову функцію.

Буданов наголосив, що власники Telegram-каналів, які за своїми ознаками є класичними засобами масової інформації, мають бути деанонімізовані. Він зазначив, що через анонімні ресурси часто проводиться диверсійно-підривна діяльність та здійснюється вербування, що перетворює це питання на проблему національної безпеки. Буданов підкреслив: якщо за каналом стоїть реальне ЗМІ, має бути чітко зрозуміло, хто саме є його власником.

На думку очільника розвідки, впорядкування роботи месенджера в Україні може викликати незадоволення у багатьох сторін, проте він вважає такий крок можливим. На пряме запитання про те, чи варто очікувати конкретних дій щодо обмеження Telegram у майбутньому, Кирило Буданов відповів лаконічно: «Побачимо».

