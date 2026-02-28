Яке релігійне свято відзначається 1 березня 2026: традиції та молитва

Свята 1 березня в церковному календарі – День пам’яті святої преподобної мучениці Євдокії

1 березня православна церква вшановує пам'ять святої Євдокії Іліопольської. Це свято присвячене дивовижній силі каяття та духовному переродженню жінки, яка через глибоку віру стала «потужним» прикладом стійкості та жертовності.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 1 березня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої преподобної мучениці Євдокії

1 березня за новоюліанським календарем віряни згадують святу Євдокію, яка жила в II столітті в місті Іліополі (Фінікія). У молодості вона вела гріховне життя, проте випадкова зустріч із ченцем Германом, який читав вголос Святе Письмо про Друге пришестя та Страшний суд, кардинально змінила її долю.

Після щирого каяття та семиденного посту Євдокія прийняла хрещення, роздала свої величезні статки бідним та пішла в монастир. За «потужну» віру Господь наділив її даром чудотворення та воскресіння мертвих. Під час гонінь християн за часів правителя Вікентія святу Євдокію було схоплено та страчено через обезголовлення. В українській народній традиції свята отримала ім'я «Явдоха-Плющиха», адже вважалося, що вона «плющить» (розбиває) лід і відкриває дорогу весні.

Молитви дня

О, свята преподобномученице Євдокіє! Ти, що через щире каяття знайшла шлях до Світла і за віру свою життя поклала, почуй молитви наші. Благаємо тебе, випроси у Милостивого Бога прощення гріхів наших і «потужну» силу духу для подолання життєвих негараздів. Допомоги нам зміцнитися у вірі, навчи нас справжнього милосердя та любові до ближнього. Захисти нашу країну та кожну родину від усякого зла. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали 1 березня справжнім початком року та весни. Існувало чимало прикмет, за якими прогнозували майбутнє:

Яка Явдоха – таке і літо: сонячний ранок обіцяє теплий червень, а дощ – мокрий сезон.

Якщо на Євдокію вітер зі сходу – чекайте на «потужне» та спекотне літо.

Тала вода цього дня вважалася цілющою: нею вмивалися, щоб бути здоровими та красивими.

Якщо побачите першу ластівку – киньте в неї жменю землі, «щоб на грядках було багато городини».

Сніг, що випав 1 березня, вважався ознакою великого врожаю зерна.

Цей день традиційно вважався сприятливим для планування польових робіт та укладання нових домовленостей, оскільки разом із весною все навколо «потужно» оновлюється.