Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Місячний календар на грудень 2025: дати нового та повного Місяця

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Місячний календар на грудень 2025: дати нового та повного Місяця
колаж: glavcom.ua

Місячний гід на грудень 2025: Готуємося до Молодика і завершуємо рік з енергією Спадного Місяця

Грудень 2025 року стане місяцем активного завершення річних циклів та підготовки до новорічних свят. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно використати енергію зростання для фінальних проєктів та період спаду для глибокого аналізу і відпочинку перед святами.

«Главком» публікує актуальний місячний гід та перелік дат у грудні 2025 року, в які варто бути активними у справах, або навпаки.

Ключові дати: Коли енергія досягне піку?

У грудні 2025 року місячний цикл матиме таку структуру:

  • Зростаючий Місяць (Активація та Ріст): 1–4 грудня та 21–31 грудня.
  • Повня (Кульмінація): 5 грудня.
  • Спадаючий Місяць (Завершення та Відпочинок): 6–19 грудня.
  • Молодик (Обнулення): 20 грудня.

Місячний календар на грудень 2025

Місячний календар на грудень 2025: дати нового та повного Місяця фото 1

5 грудня: Повний Місяць – Час кульмінації та «Холодна Повня»

Повний Місяць (5 грудня) припадає на початок місяця і стане емоційним піком. Це час кульмінації процесів, розпочатих у листопаді, та фінального «доведення до розуму» річних справ.

Ця груднева повня відома в західній традиції як «Холодна Повня» (Cold Moon), що підкреслює настання стійких морозів.

Не варто ініціювати щось нове. Натомість, завершуйте старі проєкти, підбивайте підсумки та розплачуйтеся з боргами. Повня може бути емоційно напруженою, тому уникайте конфліктів та важливих розмов на підвищених тонах.

20 грудня: Новий Місяць – Енергія чистого аркуша та святкових планів

Новий Місяць (20 грудня) – ідеальний момент для обнулення та ініціації свіжих задумів, особливо стосовно Нового року. Енергія сприяє внутрішньому очищенню та формуванню планів на наступний рік.

Складайте списки новорічних бажань, плануйте фінансові витрати на свята та беріться за нові хобі. Це найкращий час для ментального очищення та початку нової дієти або циклу тренувань перед річним застіллям.

Як спланувати грудень 2025 за фазами Місяця

Найкращий період для дій (1–4 та 21–31 грудня)

Два періоди зростаючого Місяця, коли будь-які починання мають найбільші шанси на успіх. Особливо ефективний період наприкінці місяця для передноворічної активності:

  • Кар'єра та фінанси: Ідеальний час для фінальних угод, підписання річних контрактів, інвестицій та великих святкових закупівель.
  • Особистий ріст: Починайте навчання, беріться за планування відпустки, приділіть увагу здоров'ю.
  • Подорожі: Чудові дати для відряджень та мандрівок, особливо для різдвяних поїздок.

Час для аналізу та відпочинку (6–19 грудня)

Період спадаючого Місяця – це час для аналізу, відпочинку та завершення розпочатого. Оскільки цей період припадає на початок грудня, його варто присвятити генеральному прибиранню, реорганізації робочого простору та підготовці до Різдвяного посту. Це не найкращий час для старту чогось великого, але ідеальний для позбавлення від мотлоху (як фізичного, так і ментального).

Читайте також:

Теги: Планета Земля Місяць календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У свіжому радіоперехопленні українські розвідники зафіксували воєнний злочин колумбійських «найманців»
Наказ розстрілювати жінок та дітей отримали колумбійські найманці в армії РФ. Перехоплення ГУР
24 жовтня, 14:47
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 жовтня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2025: традиції та молитва
1 листопада, 22:05
Активність Сонця з 1 по 2 листопада 2025 року
Прогноз магнітних бур на 1-2 листопада: якою буде сонячна активність
1 листопада, 07:56
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2025: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 листопада, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2025: традиції та молитва
3 листопада, 21:43
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 листопада, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 15 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 15 листопада 2025: традиції та молитва
14 листопада, 22:00

Суспільство

Місячний календар на грудень 2025: дати нового та повного Місяця
Місячний календар на грудень 2025: дати нового та повного Місяця
Календар рибалки на грудень 2025 року: коли і на що клює найкраще
Календар рибалки на грудень 2025 року: коли і на що клює найкраще
Яке релігійне свято відзначається 27 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 27 листопада 2025: традиції та молитва
АТБ потрапило у скандал через рекламу з Лаймою Вайкуле, яка заспівала «Щедрик»
АТБ потрапило у скандал через рекламу з Лаймою Вайкуле, яка заспівала «Щедрик»
Фейкові повідомлення від «Нової Пошти» – ЦПД попередив про фішингову розсилку
Фейкові повідомлення від «Нової Пошти» – ЦПД попередив про фішингову розсилку
У Львові дитячий стоматолог погрожував вбити священника УГКЦ: деталі скандалу
У Львові дитячий стоматолог погрожував вбити священника УГКЦ: деталі скандалу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua