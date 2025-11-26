Місячний календар на грудень 2025: дати нового та повного Місяця

Місячний гід на грудень 2025: Готуємося до Молодика і завершуємо рік з енергією Спадного Місяця

Грудень 2025 року стане місяцем активного завершення річних циклів та підготовки до новорічних свят. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно використати енергію зростання для фінальних проєктів та період спаду для глибокого аналізу і відпочинку перед святами.

«Главком» публікує актуальний місячний гід та перелік дат у грудні 2025 року, в які варто бути активними у справах, або навпаки.

Ключові дати: Коли енергія досягне піку?

У грудні 2025 року місячний цикл матиме таку структуру:

Зростаючий Місяць (Активація та Ріст): 1–4 грудня та 21–31 грудня.

(Активація та Ріст): 1–4 грудня та 21–31 грудня. Повня (Кульмінація): 5 грудня.

(Кульмінація): 5 грудня. Спадаючий Місяць (Завершення та Відпочинок): 6–19 грудня.

(Завершення та Відпочинок): 6–19 грудня. Молодик (Обнулення): 20 грудня.

Місячний календар на грудень 2025

5 грудня: Повний Місяць – Час кульмінації та «Холодна Повня»

Повний Місяць (5 грудня) припадає на початок місяця і стане емоційним піком. Це час кульмінації процесів, розпочатих у листопаді, та фінального «доведення до розуму» річних справ.

Ця груднева повня відома в західній традиції як «Холодна Повня» (Cold Moon), що підкреслює настання стійких морозів.

Не варто ініціювати щось нове. Натомість, завершуйте старі проєкти, підбивайте підсумки та розплачуйтеся з боргами. Повня може бути емоційно напруженою, тому уникайте конфліктів та важливих розмов на підвищених тонах.

20 грудня: Новий Місяць – Енергія чистого аркуша та святкових планів

Новий Місяць (20 грудня) – ідеальний момент для обнулення та ініціації свіжих задумів, особливо стосовно Нового року. Енергія сприяє внутрішньому очищенню та формуванню планів на наступний рік.

Складайте списки новорічних бажань, плануйте фінансові витрати на свята та беріться за нові хобі. Це найкращий час для ментального очищення та початку нової дієти або циклу тренувань перед річним застіллям.

Як спланувати грудень 2025 за фазами Місяця

Найкращий період для дій (1–4 та 21–31 грудня)

Два періоди зростаючого Місяця, коли будь-які починання мають найбільші шанси на успіх. Особливо ефективний період наприкінці місяця для передноворічної активності:

Кар'єра та фінанси: Ідеальний час для фінальних угод, підписання річних контрактів, інвестицій та великих святкових закупівель.

Особистий ріст: Починайте навчання, беріться за планування відпустки, приділіть увагу здоров'ю.

Подорожі: Чудові дати для відряджень та мандрівок, особливо для різдвяних поїздок.

Час для аналізу та відпочинку (6–19 грудня)

Період спадаючого Місяця – це час для аналізу, відпочинку та завершення розпочатого. Оскільки цей період припадає на початок грудня, його варто присвятити генеральному прибиранню, реорганізації робочого простору та підготовці до Різдвяного посту. Це не найкращий час для старту чогось великого, але ідеальний для позбавлення від мотлоху (як фізичного, так і ментального).