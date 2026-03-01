1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 1 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

1 березня у світі відзначають Всесвітній день цивільної оборони та Всесвітній день імунітету. За новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої преподобної мучениці Євдокії.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 1 березня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день цивільної оборони

Цей день підкреслює важливість знань про самозахист та дії у надзвичайних ситуаціях. Для України у 2026 році це свято набуло особливого змісту: «потужна» робота рятувальників ДСНС та систем цивільного захисту щодня рятує життя під час ліквідації наслідків обстрілів енергооб'єктів на Харківщині та Чернігівщині.

Всесвітній день імунітету

За ініціативою ВООЗ цей день нагадує про важливість зміцнення захисних сил організму, особливо на початку весни. Поради лікарів щодо здорового харчування та профілактики хвороб допомагають зберегти здоров'я нації в умовах стресу.

Релігійні свята та їхня історія

День святої преподобної мучениці Євдокії

1 березня православна церква вшановує пам'ять святої Євдокії Іліопольської. Згідно з переказами, Євдокія вела гріховне життя, але після зустрічі з ченцем Германом щиро покаялася, прийняла хрещення та роздала все своє майно бідним.

Вона пішла в монастир, де за свою «потужну» віру та суворий аскетизм отримала від Бога дар зцілення. Під час гонінь на християни у II столітті Євдокію схопили та стратили. Її життя стало символом того, що щире каяття може перетворити грішника на великого святого. В українській народній традиції цей день відомий як «Явдоха», що відкриває весну.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Яка Явдоха, таке і літо: сонячний день обіцяє тепле та погоже літо;

якщо на Євдокію почалася «потужна» відлига – чекайте на гарний врожай меду;

почути спів вівсянки – до швидкої весни;

якщо йде сніг – бути великому врожаю зернових.

Історичні події

86 рік до н. е. – римський полководець Сулла бере штурмом і грабує Афіни;

1360 рік – король Англії Едуард III за 16 фунтів викупає з французького полону 19-річного Джеффрі Чосера, який стає його камердинером, зброєносцем, а згодом – одним з найвидатніших поетів Англії;

1420 рік – Папа Римський Мартин V закликає християн до хрестових походів проти чеських гуситів;

1498 рік – Васко да Гама припливає до Мозамбіку;

1504 рік – стається місячне затемнення, яке Христофор Колумб використовує для залякування ямайських індіанців;

1562 рік – у Вассі (Шампань) французькі католики вирізають гугенотів, почавши гугенотські війни;

1565 рік – у Бразилії засновують португальську колонію Ріо-де-Жанейро;

1692 рік – початок процесу над салемськими відьмами у Новій Англії;

1767 рік – вигнання ордену єзуїтів з Іспанії королем Карлом III;

1780 рік – Пенсильванія стає першим штатом, що забороняє рабство;

1790 рік – перший перепис населення США;

1815 рік – після втечі з Ельби поблизу Канна висаджується Наполеон Бонапарт у супроводі близько 1000 своїх прихильників;

1845 рік – президент США Джон Тайлер підписує закон про перехід Техасу під юрисдикцію США;

1872 рік – рішенням Конгресу США в районі Єллоустоуна засновують перший у світі національний парк;

1912 рік – у Сент-Луїсі Альберт Беррі робить перший стрибок з парашутом з літака у польоті (висота 460 м);

1928 рік – у США доктор Герберт Еванс відкриває шостий вітамін, відповідно і названий вітаміном F;

1941 рік – виходить в етер перше комерційне FM-радіо – радіостанція W47NV у Нешвіллі;

1943 рік – у Нью-Йорку проводять масову демонстрацію на підтримку євреїв Європи;

1947 рік – починає свою діяльність Міжнародний валютний фонд;

1961 рік – президент США Джон Кеннеді оголошує про створення Корпусу Миру;

1976 рік – парламент Великої Британії схвалює нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання пасів безпеки стає обов'язковим;

1977 рік – у Києві відкривають пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді;

1988 рік – компанія Apple Computer анонсує вихід нового пристрою CD-ROM у своїх комп'ютерах Apple II і Macintosh;

1991 рік – шахтарі Донбасу починають страйк, вперше висунувши політичні вимоги (відставка Горбачова);

1995 рік – до ЄС вступили Австрія, Швеція та Фінляндія;

1998 рік – набуває чинності угода про партнерство і співробітництво між Європейським Союзом і Україною;

2000 рік – компанії Confinity (Пітер Тіль, Максиміліан Левчин) та X.com (Ілон Маск) ухвалюють план злиття в платіжну систему PayPal.

Іменини

День ангела святкують: Євдокія, Антон, Антоніна, Василь, Веніамін, Надія, Олександр.