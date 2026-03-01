Головна Країна Суспільство
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 1 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

1 березня у світі відзначають Всесвітній день цивільної оборони та Всесвітній день імунітету. За новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої преподобної мучениці Євдокії.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 1 березня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день цивільної оборони

1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Цей день підкреслює важливість знань про самозахист та дії у надзвичайних ситуаціях. Для України у 2026 році це свято набуло особливого змісту: «потужна» робота рятувальників ДСНС та систем цивільного захисту щодня рятує життя під час ліквідації наслідків обстрілів енергооб'єктів на Харківщині та Чернігівщині.

Всесвітній день імунітету

1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

За ініціативою ВООЗ цей день нагадує про важливість зміцнення захисних сил організму, особливо на початку весни. Поради лікарів щодо здорового харчування та профілактики хвороб допомагають зберегти здоров'я нації в умовах стресу.

Релігійні свята та їхня історія

День святої преподобної мучениці Євдокії

1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

1 березня православна церква вшановує пам'ять святої Євдокії Іліопольської. Згідно з переказами, Євдокія вела гріховне життя, але після зустрічі з ченцем Германом щиро покаялася, прийняла хрещення та роздала все своє майно бідним.

Вона пішла в монастир, де за свою «потужну» віру та суворий аскетизм отримала від Бога дар зцілення. Під час гонінь на християни у II столітті Євдокію схопили та стратили. Її життя стало символом того, що щире каяття може перетворити грішника на великого святого. В українській народній традиції цей день відомий як «Явдоха», що відкриває весну.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Яка Явдоха, таке і літо: сонячний день обіцяє тепле та погоже літо;
  • якщо на Євдокію почалася «потужна» відлига – чекайте на гарний врожай меду;
  • почути спів вівсянки – до швидкої весни;
  • якщо йде сніг – бути великому врожаю зернових.

Історичні події

  • 86 рік до н. е. – римський полководець Сулла бере штурмом і грабує Афіни;
  • 1360 рік – король Англії Едуард III за 16 фунтів викупає з французького полону 19-річного Джеффрі Чосера, який стає його камердинером, зброєносцем, а згодом – одним з найвидатніших поетів Англії;
  • 1420 рік – Папа Римський Мартин V закликає християн до хрестових походів проти чеських гуситів;
  • 1498 рік – Васко да Гама припливає до Мозамбіку;
  • 1504 рік – стається місячне затемнення, яке Христофор Колумб використовує для залякування ямайських індіанців;
  • 1562 рік – у Вассі (Шампань) французькі католики вирізають гугенотів, почавши гугенотські війни;
  • 1565 рік – у Бразилії засновують португальську колонію Ріо-де-Жанейро;
  • 1692 рік – початок процесу над салемськими відьмами у Новій Англії;
  • 1767 рік – вигнання ордену єзуїтів з Іспанії королем Карлом III;
  • 1780 рік – Пенсильванія стає першим штатом, що забороняє рабство;
  • 1790 рік – перший перепис населення США;
  • 1815 рік – після втечі з Ельби поблизу Канна висаджується Наполеон Бонапарт у супроводі близько 1000 своїх прихильників;
  • 1845 рік – президент США Джон Тайлер підписує закон про перехід Техасу під юрисдикцію США;
  • 1872 рік – рішенням Конгресу США в районі Єллоустоуна засновують перший у світі національний парк;
  • 1912 рік – у Сент-Луїсі Альберт Беррі робить перший стрибок з парашутом з літака у польоті (висота 460 м);
  • 1928 рік – у США доктор Герберт Еванс відкриває шостий вітамін, відповідно і названий вітаміном F;
  • 1941 рік – виходить в етер перше комерційне FM-радіо – радіостанція W47NV у Нешвіллі;
  • 1943 рік – у Нью-Йорку проводять масову демонстрацію на підтримку євреїв Європи;
  • 1947 рік – починає свою діяльність Міжнародний валютний фонд;
  • 1961 рік – президент США Джон Кеннеді оголошує про створення Корпусу Миру;
  • 1976 рік – парламент Великої Британії схвалює нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання пасів безпеки стає обов'язковим;
  • 1977 рік – у Києві відкривають пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді;
  • 1988 рік – компанія Apple Computer анонсує вихід нового пристрою CD-ROM у своїх комп'ютерах Apple II і Macintosh;
  • 1991 рік – шахтарі Донбасу починають страйк, вперше висунувши політичні вимоги (відставка Горбачова);
  • 1995 рік – до ЄС вступили Австрія, Швеція та Фінляндія;
  • 1998 рік – набуває чинності угода про партнерство і співробітництво між Європейським Союзом і Україною;
  • 2000 рік – компанії Confinity (Пітер Тіль, Максиміліан Левчин) та X.com (Ілон Маск) ухвалюють план злиття в платіжну систему PayPal.

Іменини

День ангела святкують: Євдокія, Антон, Антоніна, Василь, Веніамін, Надія, Олександр.

