28 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні – переломний день зими

28 січня православні християни святкують Павлів день, а у світі цей день увійшов в історію як Міжнародний день захисту персональних даних, День відкриття Антарктиди, Всесвітній день безробітних, День народження дизельного двигуна та Міжнародний день конструктора «Лего».

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Який сьогодні день в Україні і світі

28 січня для України є визначною датою. Її ще називають Днем затвердження Державного Прапора України. Адже саме 28 січня у далекому 1992 році Верховна Рада України прийняла постанову «Про затвердження Державним прапором України Національного прапора». Документ офіційно затвердив прямокутне полотнище із двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої – синього кольору і нижньої – жовтого.

Щорічно 28 січня, починаючи з 2007 року, відзначається Міжнародний день захисту персональних даних (Data Protection Day). Це свято було засновано для того, щоб користувачі мережі не забували про дотримання правил поведінки в інтернеті, які допомагають убезпечити їхнє віртуальне і реальне життя. Подією в міжнародному вимірі стала ухвалена до підписання в Раді Європи 28 січня 1981 року Конвенція «Про захист осіб у зв’язку з автоматичною обробкою персональних даних». Цей документ став першим міжнародним інструментом, який точно визначив, що таке персональні дані. Також у ньому прописані механізми того, як може бути захищено право недоторканності особистого життя.

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На 28 січня припадає Всесвітній день безробітних. Інформації стосовно його ініціаторів немає. Однак сама ідея відзначення цього дня була підтримана державними інституціями, громадськими організаціями та активістами з різних куточків світу. Мета свята – привернути увагу громадськості та держав до безробіття, у результаті якого мільйони людей з різних країн залишаються без засобів для існування.

28 січня також відзначають Міжнародний день конструктора «Лего». У цей день у 1958 році виробники запатентували цеглинку, яка до цього часу виступає основою для більшості наборів. Усі елементи, випущені протягом 50 років, сумісні між собою. З цеглинок можна складати безліч різних іграшок. Усі набори комбінуються. «Лего» вважається одним із найбільш знакових брендів на планеті.

Сьогодні – День народження дизельного двигуна. Саме цього числа у 1897 році німецький інженер та винахідник Рудольф Дізель завершив успішні випробування винайденого ним дизельного двигуна. Наявні на той момент двигуни внутрішнього згорання він вважав занадто недосконалими через низький коефіцієнт корисної дії. ККД його винаходу був вдвічі вищий. Вже в 1898 році було налагоджено серійне виробництво.



Ще 28 січня відзначають День відкриття Антарктиди. У 1820 році учасники першої антарктичної експедиції офіційно відкрили шостий материк. Донині територія Антарктиди не належить жодній країні світу. Це не тільки найхолодніше місце Землі, але і саме сухе. Середня кількість опадів становить лише 10 сантиметрів, незважаючи на це, Антарктика містить до 70% від запасів усієї прісної води на планеті.

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Релігійне свято

28 січня в церковному календарі – День вшанування пам’яті Павла Фівейського – першого християнського ченця і відлюдника, який, за переказами, прожив 113 років. При цьому 91 рік свого життя він провів в самоті. Свято також називають Павлів день.

Вважається, що Павло Фівейський був першим християнським монахом. Також у народі це свято – День чаклунів. Існує повір’я, що в цей день чаклуни і відьми передають учням свої вміння. Це могло коштувати різних неприємностей для простих людей, адже учням потрібно було випробувати отримані здібності.

Саме через це у Павлів день радять остерігатися порчі та пристріту. Для цього раніше проводилися «захисні заходи». Найчастіше наші предки на Павла молилися святому. Також було прийнято стукати по дереву і плювати через плече.

У народному календарі цей день вважався переломом зими. Дні ставали довшими, а ночі – коротшими. Зима по-трошки відступала, і на порозі з’являлась весна.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

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вітряна погода на Павла обіцяє вологий рік;

якщо зорі яскраво блищать – бути морозам;

зорі в небі мерехтять – на завірюху;

візерунки на вікнах у вигляді житніх колосків вниз завитками – до хорошого урожаю;

снігурі защебетали ‒ до зміни погоди;

ворони каркають ‒ до відлиги, заховалися ‒ до похолодання.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

не варто з’ясовувати стосунки;

не слід зустрічатися з недоброзичливцями;

не можна обговорювати чи засуджувати когось;

не рекомендується залишати на ніч взуття брудним.

Іменини

Нині святкують День ангела: Марлен, Фома, Юліан, Алпсидій, Варлам, Гаврило, Герасим, Олена, Елпидій, Іван, Михайло, Павло, Пансофій, Прохор.



