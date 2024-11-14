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Заступник командира третьої штурмової пояснив, як зробити мобілізацію ефективною

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Заступник командира третьої штурмової пояснив, як зробити мобілізацію ефективною
Максим Жорін заявив, що потрібно змінити ставлення людей до мобілізації
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Максим Жорін: Рекрутингові центри не вирішать питання мобілізації

Заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін заявив, що рекрутинг та мобілізація мають бути інтегровані в єдину систему, лише тоді буде ефективність мобілізаційного процесу. Про це він написав в Telegram.

«Рекрутингові центри не вирішать питання мобілізації. Тому що в масштабах держави рекрутинг полегшує процес мобілізації, але не заміняє його. Не вийде виїхати тільки на позитивній мотивації, адже ще жодна велика війна не була лише на добровольцях. Два процеси – рекрутинг та мобілізація – мають бути інтегровані в єдину систему, і лише тоді можна говорити про ефективність», – йдеться у заяві.

Максим Жорін зауважив, що також потрібно змінити ставлення людей до мобілізації. За його словами, потрібно популяризувати військову підготовку цивільного населення. 

«А ось що точно можна зробити, то це змінити ставлення людей. Крім інформаційної політики, потрібно популяризувати підготовку цивільного населення. Після підготовки люди не лише отримують необхідні навички, повністю знімається головне питання - пошук мотивації боротись», – зазначив заступник командира третьої ОШБр.

Жорін додав: «Той, хто пройшов підготовку, втрачає страхи, повʼязані з війною та службою, розуміє всі реалії вже набагато краще. Мілітаризоване суспільство й масова підготовка – це питання виживання та морального-вольового стану всієї країни».

Нагадаємо, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

Також міністр оборони України Рустем Умєров заявив про необхідність продовження мобілізації в Україні у 2025 році. Він підкреслив, що Міноборони вже передає іншим відомствам інформацію про чисельність людей, потрібних для підтримки фронту та створення резервів.

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Теги: мобілізація Україна українці військові військовозобов'язаний війна

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