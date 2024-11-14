Легендарний пранкер, який телефонує росіянам з похоронками, відповів на звинувачення у «розлюдненні»

Майор Чорнобаєв: Кожен українець повинен робити все, щоб нашкодити ворогу

Український ютуб-блогер Євген Вольнов робить телефонні дзвінки родичам загиблих на війні російських загарбників. Деякі українці звинувачують його у так званому у «розлюдненні». Однак пранкер вважає, що може робити з росіянами все, що заманеться. Про це Вольнов сказав в інтерв'ю «Главкому».

«Критичні коментарі до записів моїх дзвінків на Ютубі можуть писати переважно росіяни. А тим українцям, що вряди-годи так роблять відповім так: росіяни окупували мій рідний Донецьк та убили дуже й дуже багато співвітчизників. Я маю право робити з ними все, що заманеться. У мене немає межі», – йдеться у заяві.

Блогер додав, що якби росіяни не відправили свого родича на війну, то він не телефонував би їм: «Якщо хтось із рідних російських військових отримає під час розмови зі мною серцевий напад та помре – я буду цьому дуже радий. У такий спосіб я даю здачі тим, хто відправив свою дитину, батька, брата мене вбити врешті-решт. Елементарний самозахист. Отримали у відповідь те, на що заслуговують. Якщо б вони свого п**дюка не відправляли мене вбити, я б їм не телефонував».

Євген Вольнов (справжнє ім’я Микита Кувіков) – український ютуб-блогер, який понад 10 років займається пранкерством (телефонними розіграшами) росіян. Спершу робив це у форматі хобі, аж доки у 2014 році Росія не розпочала війну проти України. Тоді Вольнов взявся до справи по-серйозному. Першим його успіхом стала кримінальна справа, відкрита проти нього у Росії 2018 року. Інкримінували тоді росіяни Євгену Вольнову «поширення фейків»: його заочно арештували, за рішенням Басманного суду міста Москва, оголосили у міжнародний розшук. Наразі пранкер час до часу робить телефонні дзвінки родичам загиблих на війні російських загарбників. Паралельно з цим започаткував проєкт «ДрукАрмія».

За словами пранкера, кожен українець повинен робити все, щоб зашкодити окупантам.

«Пам’ятаю, як дзвонив їм і питав після цього, чи з’явилася у них совість. Кількість відкритих проти мене карних справ – відображення того, наскільки глибоко мені вдалося влізти російській владі під шкіру. Вважаю, що кожен українець повинен робити все, щоб нашкодити ворогу», – сказав Вольнов.

Раніше, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні стала жертвою російських пранкерів, які зателефонували їй та представилися президентом комісії Африканського союзу.