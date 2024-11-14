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В Україні чоловіки частіше стають жертвами сексуального насильства: статистика

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В Україні чоловіки частіше стають жертвами сексуального насильства: статистика
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Більшість заяв щодо сексуального насильства надійшли з Херсонської, Донецької та Київської областей

Понад 538 людей звернулися за виплатами в рамках пілотного проєкту з надання невідкладних проміжних репарацій постраждалим від сексуального насильства. Найбільше звернень надійшло від чоловіків. Про це повідомила урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко.

Левченко зауважила, що в рамках пілотного проєкту 300 заяв надійшло від чоловіків, 224 – від жінок, дев'ять – від дівчат і два – від юнаків.

В Україні чоловіки частіше стають жертвами сексуального насильства: статистика фото 1

«Станом на понеділок ми вже отримали 535 заяв на участь у проєкті, і щотижня ця цифра збільшується», – сказала уповноважена з питань гендерної політики.

В Україні чоловіки частіше стають жертвами сексуального насильства: статистика фото 2

За словами Левченко найбільше звернень надійшло з:

  • Херсонської області – 147 заяв;
  • Донецької області – 51 заява;
  • Київської області – 32 заяви;
  • Запорізької області – 18 заяв;
  • Луганської області – 12 заяв.
В Україні чоловіки частіше стають жертвами сексуального насильства: статистика фото 3

Нагадаємо, що у 2024 році кількість випадків домашнього насильства в Україні зросла на 36% у порівнянні з минулим роком. Так, від початку року було відкрито вже 1 521 провадження про домашнє насилля, тоді як за аналогічний період у 2023 році – 1121. Наразі реєструють у середньому 300 таких справ на місяць.

До слова, у січні 2024 року в Україні зареєстрували рекордну кількість справ про домашнє насильство. Загалом протягом першого місяця року було зареєстровано 435 справ про домашнє насильство, що майже вдвічі більше ніж у січні минулого року.

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Теги: домашнє насильство жінка чоловік гендер секс

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