Учасники «Великого будівництва» і фігурант розслідувань. Кому дісталося будівництво водогону до Миколаєва за 7,4 млрд грн?

Понад два роки місто-Герой України Миколаїв без централізованої питної води

На початку листопада стало відомо про переможців будівництва водозабору з річки Південний Буг (Нова Одеса) та магістрального водогону для забезпечення водою Миколаєва. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Ситуація майже, як у Другу світову». Миколаїв без води: як держава рятує місто».

Будівництво поділено на три ділянки загальною протяжністю 73 км. Відбором переможців займалася Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.

Отже, першу ділянку водогону за 2,28 млрд грн зводитиме ТОВ «Група компаній «Автострада» (до червня 2023 року фірма називалася «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада»), засноване у Вінниці у грудні 2015 року. Власником ТОВ зі статутним капіталом у 1 млрд грн є Максим Шкіль. У мирний час компанія вигравала чималі тендери «Укравтодору» у рамках «Великого будівництва».

Друга ділянка за 2,53 млрд грн дісталася столичній ТОВ «Укртрансміст», яку створено 2006 року. Її статутний капітал – 8,9 млн грн. Фірма належить киянці Ірині Карнаковій і наразі фігурує у кримінальному провадженні Нацполіції, де розслідуються зловживання під час ремонту столичного Південного мосту через Дніпро.

Третю ділянку водогону за 2,63 млрд грн протягне одеське ТОВ «Ростдорстрой» Євгена Коновалова і депутата Одеської міської ради IV-VIII скликань Юрія Шумахера. Розмір статутного капіталу – 5,13 млн грн. «Ростдорстрой», як і «Автострада», входив до фаворитів президентського проєкту «Велике будівництво».

«Треба бути відвертими: в Україні не так багато фірм, яким під силу реалізувати подібний проєкт. Тим паче, держава, на жаль, не завжди вчасно оплачує виконані роботи підрядниками (причини різні), а тому підрядники часто за власні кошти ведуть ремонт», – заявив голова Держвідновлення Сергій Сухомлин.

Високопосадовець додав, що якщо все складеться так, як задумано, то за рік Миколаїв оновить очисні споруди. Стільки ж часу, за його словами, буде витрачено на будівництво нового водогону (кінець серпня 2025 року).

Нагадаємо, що центральна влада по-справжньому взялася за проблему з питною видою для Миколаєва лише навесні 2024 року. 29 квітня Кабмін вніс зміни до торішньої постанови, передбачивши будівництво водозабору з річки Південний Буг, що у місті Нова Одеса Миколаївської області та магістрального водогону, яким планується пустити питну воду для миколаївців.

До середини травня 2022-го мешканці Миколаєва взагалі не мали води – її довозили машинами з сусідніх населених пунктів. Водночас за цей час комунальні служби запустили тимчасовий водогін до річки Південний Буг.