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29 січня: що сьогодні відзначають, які традиції та заборони

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
29 січня: що сьогодні відзначають, які традиції та заборони
105 років тому на станції Крути відбувся бій між трьома сотнями українських студентів і більшовицькими загонами Муравйова
фото з відкритих джерел

Україна вшановує пам'ять Героїв битви під Крутами

Сьогодні, 29 січня, українці вшановують День пам'яті Героїв Крут. В православній церкві – День поклоніння чесним веригам апостола Петра, відомий в народі як Петро-напівкорм. У світі відзначають День мобілізації проти загрози ядерної війни.

Який сьогодні день в Україні і світі

29 січня українці відзначають День пам'яті Героїв Крут – студентів, які відчайдушно стримували більшовицький наступ біля залізничної станції, внаслідок чого більшовицькі війська втратили боєздатність на декілька днів, що дало час українській делегації укласти Берестейський договір.

29 січня: що сьогодні відзначають, які традиції та заборони фото 1

Стратегічно важливу станцію під Чернігівщиною, яка вела до Києва, захищали студенти старших курсів першої в Україні юнацької військової школи імені Богдана Хмельницького. На допомогу їм були спрямовані Студентський курінь та курінь “Смерті”. Найменшим з бійців було по 16 років. Вранці 29 січня стався напад 4-тисячної армії червоноармійців на українські позиції. Бій продовжувався цілий день, а під вечір українці організовано відступили у сторону Києва, знищуючи за собою колії. 

Водночас 27 юнаків, учнів гімназій та університетів, заблукали у темряві та були взяті більшовиками на станції у полон. Згодом вони були поховані біля Аскольдової могили в Києві. Жертва українських хлопців живе у пам’яті народу і дотепер.

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В світі щорічно 29 січня, відзначають День мобілізації проти загрози ядерної війни, віддаючи шану річниці ухвалення Делійської декларації. Основною метою цього дня є заклик до припинення гонитви ядерних озброєнь, скорочення і подальшої поступової ліквідації ядерних арсеналів країн світу, а також усунення самої загрози ядерної війни.

Релігійне свято

29 січня шанують святого і всехвального апостола Петра. Відповідно до Писання, приблизно протягом 42 років апостол за наказом Ірода Агрипи перебував у в'язниці, зв'язаний двома залізними ланцюгами.

У ніч перед судом Ангел Господній зняв з апостола ці ланцюги й вивів його з темниці. Християни, почувши про чудо, зберегли ланцюги (вериги) і довгий час зберігали їх як коштовність, аж до періоду правління патріарха Ювеналія. Свята Євдокія побудувала храм на честь апостола Петра і поклала в ньому вериги. Також у Римі зберігаються інші вериги, в які був закутий Петро перед своєю кончиною.

Православна церква сьогодні відзначає Поклоніння чесним веригам апостола Петра.

Вважалося, що віряни, підійшовши до вериг, зцілювалися від усіх хвороб

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • якщо в цей день мете заметіль, то літо буде дощовим;
  • якщо ж в день Петра сильний мороз вдарив, значить влітку буде спека;
  • коли вітер дме північний, то це обіцяло швидкі морози;
  • якщо ніч напередодні була місячна і в небі яскраві зірки, то рік обіцяє бути врожайним і щасливим;
  • якщо сонце на заході ставало червоного кольору - чекати морозні, але ясні дні.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

  • не можна ображати домашніх тварин і худобу, покровителем яких, як вважалося, є апостол Петро;
  • не рекомендується виносити сміття з хати, бо можна разом з ним і винести власне щастя;
  • суворо забороняється прати одяг на день Петра – це вважається за великий гріх;
  • не слід брати до рук нічого гострого, бо можна поранитися.

Іменини

Нині святкують День ангела: Максим, Леоніла, Петро, Іван, Георгій, Нестор, Зосим.

Теги: релігія свята

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