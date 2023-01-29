29 січня: що сьогодні відзначають, які традиції та заборони

105 років тому на станції Крути відбувся бій між трьома сотнями українських студентів і більшовицькими загонами Муравйова

Україна вшановує пам'ять Героїв битви під Крутами

Сьогодні, 29 січня, українці вшановують День пам'яті Героїв Крут. В православній церкві – День поклоніння чесним веригам апостола Петра, відомий в народі як Петро-напівкорм. У світі відзначають День мобілізації проти загрози ядерної війни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Який сьогодні день в Україні і світі

29 січня українці відзначають День пам'яті Героїв Крут – студентів, які відчайдушно стримували більшовицький наступ біля залізничної станції, внаслідок чого більшовицькі війська втратили боєздатність на декілька днів, що дало час українській делегації укласти Берестейський договір.

Стратегічно важливу станцію під Чернігівщиною, яка вела до Києва, захищали студенти старших курсів першої в Україні юнацької військової школи імені Богдана Хмельницького. На допомогу їм були спрямовані Студентський курінь та курінь “Смерті”. Найменшим з бійців було по 16 років. Вранці 29 січня стався напад 4-тисячної армії червоноармійців на українські позиції. Бій продовжувався цілий день, а під вечір українці організовано відступили у сторону Києва, знищуючи за собою колії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас 27 юнаків, учнів гімназій та університетів, заблукали у темряві та були взяті більшовиками на станції у полон. Згодом вони були поховані біля Аскольдової могили в Києві. Жертва українських хлопців живе у пам’яті народу і дотепер.

В світі щорічно 29 січня, відзначають День мобілізації проти загрози ядерної війни, віддаючи шану річниці ухвалення Делійської декларації. Основною метою цього дня є заклик до припинення гонитви ядерних озброєнь, скорочення і подальшої поступової ліквідації ядерних арсеналів країн світу, а також усунення самої загрози ядерної війни.

Релігійне свято

29 січня шанують святого і всехвального апостола Петра. Відповідно до Писання, приблизно протягом 42 років апостол за наказом Ірода Агрипи перебував у в'язниці, зв'язаний двома залізними ланцюгами.

У ніч перед судом Ангел Господній зняв з апостола ці ланцюги й вивів його з темниці. Християни, почувши про чудо, зберегли ланцюги (вериги) і довгий час зберігали їх як коштовність, аж до періоду правління патріарха Ювеналія. Свята Євдокія побудувала храм на честь апостола Петра і поклала в ньому вериги. Також у Римі зберігаються інші вериги, в які був закутий Петро перед своєю кончиною.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Православна церква сьогодні відзначає Поклоніння чесним веригам апостола Петра.

Вважалося, що віряни, підійшовши до вериг, зцілювалися від усіх хвороб

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо в цей день мете заметіль, то літо буде дощовим;

якщо ж в день Петра сильний мороз вдарив, значить влітку буде спека;

коли вітер дме північний, то це обіцяло швидкі морози;

якщо ніч напередодні була місячна і в небі яскраві зірки, то рік обіцяє бути врожайним і щасливим;

якщо сонце на заході ставало червоного кольору - чекати морозні, але ясні дні.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

не можна ображати домашніх тварин і худобу, покровителем яких, як вважалося, є апостол Петро;

не рекомендується виносити сміття з хати, бо можна разом з ним і винести власне щастя;

суворо забороняється прати одяг на день Петра – це вважається за великий гріх;

не слід брати до рук нічого гострого, бо можна поранитися.

Іменини

Нині святкують День ангела: Максим, Леоніла, Петро, Іван, Георгій, Нестор, Зосим.