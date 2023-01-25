Делегація Всеукраїнської ради церков відвідала посольство України при Святому Престолі (фото)

24 січня посол України при Святому Престолі Андрій Юраш прийняв делегацію Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій

Митрополит Епіфаній відзначив важливість співпраці українських дипломатів та представників релігійної спільноти

Делегація Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) відвідала Посольство України при Святому Престолі. Про це йдеться у повідомленні на сайті Православної церкви України.

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«Ввечері 24 січня 2023 року Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш прийняв делегацію Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій у приміщенні посольства», – ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, у вітальному слові Блаженнійший митрополит Епіфаній відзначив важливість співпраці українських дипломатів та представників релігійної спільноти, які також є частиною громадянського суспільства.

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«Вітаємо Вас і співробітників з 30-літтям встановлення дипломатичних стосунків з Ватиканом, яке ви відзначали нещодавно. Ви є активним працівником на дипломатичному фронті, бажаємо Вам і колегам успіху», – заявив предстоятель ПЦУ.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів богослужіння з нагоди свята Богоявлення в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.