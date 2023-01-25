Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Делегація Всеукраїнської ради церков відвідала посольство України при Святому Престолі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Делегація Всеукраїнської ради церков відвідала посольство України при Святому Престолі (фото)
24 січня посол України при Святому Престолі Андрій Юраш прийняв делегацію Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій
фото: pomisna.info

Митрополит Епіфаній відзначив важливість співпраці українських дипломатів та представників релігійної спільноти

Делегація Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) відвідала Посольство України при Святому Престолі. Про це йдеться у повідомленні на сайті Православної церкви України.

«Ввечері 24 січня 2023 року Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш прийняв делегацію Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій у приміщенні посольства», – ідеться в повідомленні.

8 фото
На весь екран

Як зазначається, у вітальному слові Блаженнійший митрополит Епіфаній відзначив важливість співпраці українських дипломатів та представників релігійної спільноти, які також є частиною громадянського суспільства.

«Вітаємо Вас і співробітників з 30-літтям встановлення дипломатичних стосунків з Ватиканом, яке ви відзначали нещодавно. Ви є активним працівником на дипломатичному фронті, бажаємо Вам і колегам успіху», – заявив предстоятель ПЦУ.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів богослужіння з нагоди свята Богоявлення в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Читайте також:

Теги: свята посол посольство Епіфаній Андрій Юраш батько

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії горіла церква, де благословляли окупантів на війну (фото, відео)
У Росії горіла церква, де благословляли окупантів на війну (фото, відео)
Сьогодні, 08:08
В Успенському соборі Києво-Печерської Лаври проходить перше богослужіння ПЦУ
Московська церква має звільнити Київську лавру повністю, – соратник Зеленського
7 сiчня, 10:27
Майно окупантів та листівки Медведчука: що СБУ виявила у Московських церквах (фото)
Майно окупантів та листівки Медведчука: що СБУ виявила у Московських церквах (фото)
6 сiчня, 09:49

Суспільство

Делегація Всеукраїнської ради церков відвідала посольство України при Святому Престолі (фото)
Делегація Всеукраїнської ради церков відвідала посольство України при Святому Престолі (фото)
Голова Рівненської ОДА порахував, наскільки зросло населення області під час війни
Голова Рівненської ОДА порахував, наскільки зросло населення області під час війни
Українці зможуть отримувати судові повістки через Viber
Українці зможуть отримувати судові повістки через Viber
«Укренерго» повідомило, які графіки відключення світла діятимуть сьогодні в областях
«Укренерго» повідомило, які графіки відключення світла діятимуть сьогодні в областях
День народження Зеленського: цікаві факти про життя президента (фото)
День народження Зеленського: цікаві факти про життя президента (фото)
День народження Зеленського: як змінився президент за 12 місяців (фото)
День народження Зеленського: як змінився президент за 12 місяців (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9193
У Сімферополі паніка через потужні вибухи
8629
Втрачене «обличчя року». Що означає відставка Кирила Тимошенка
8605
Мобілізація в Україні: ЗСУ пояснили, кому насамперед вручатимуть повістки
6221
Рішення США надати Україні Abrams викликало істерику в Росії

Новини

Туреччина вийде із НАТО? Правляча партія відреагувала на заяву опозиції
Сьогодні, 15:49
У Берлінському аеропорту скасовано всі польоти: озвучено причину
Сьогодні, 12:27
Вступ до НАТО. Швеція хоче примиритися із Туреччиною
Сьогодні, 08:34
Окупанти ведуть наступ на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:07
11 місяців війни: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
Вчора, 07:11
Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
23 сiчня, 21:21

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту