Делегація Всеукраїнської ради церков відвідала посольство України при Святому Престолі (фото)
Митрополит Епіфаній відзначив важливість співпраці українських дипломатів та представників релігійної спільноти
Делегація Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) відвідала Посольство України при Святому Престолі. Про це йдеться у повідомленні на сайті Православної церкви України.
«Ввечері 24 січня 2023 року Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш прийняв делегацію Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій у приміщенні посольства», – ідеться в повідомленні.
Як зазначається, у вітальному слові Блаженнійший митрополит Епіфаній відзначив важливість співпраці українських дипломатів та представників релігійної спільноти, які також є частиною громадянського суспільства.
«Вітаємо Вас і співробітників з 30-літтям встановлення дипломатичних стосунків з Ватиканом, яке ви відзначали нещодавно. Ви є активним працівником на дипломатичному фронті, бажаємо Вам і колегам успіху», – заявив предстоятель ПЦУ.
Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів богослужіння з нагоди свята Богоявлення в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.
Коментарі — 0