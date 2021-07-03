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    3 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    У першу суботу липня відзначають свято на честь головної водної артерії України - 3 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    У першу суботу липня відзначають свято на честь головної водної артерії України
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні не рекомендується викидати залишки зі столу

    Щорічно у першу суботу липня відзначають Міжнародний день Дніпра – екологічне свято, присвячене одній з найспокійніших річок, яка посідає третє місце в Європі за довжиною і площею басейну.

    Також 3 липня відзначають Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів – ще одна дата, присвячена екології. У літній період в лісах і полях збільшується кількість сміття, тому ця дата покликана звернути увагу людей на екологічну проблему.

    Яке сьогодні церковне свято

    Православна церква 3 липня вшановує пам'ять святого мученика Мефодія Патарського, Олімпійського, єпископа. У народі його прозвали Перепелятником за те, що в цей день було заведено полювати на перепелів. Інші назви свята: «Мефодій Погодовказівник», «Павутинний день», «Нефьодів день», «Тенетник».

    Міжнародний день Дніпра

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Традиційно в першу суботу липня відзначають Міжнародний день Дніпра.

    Цей день покликаний привернути увагу громадськості до проблем, пов'язаних з раціональним використанням і охороною головної водної артерії України. Дніпро протікає через три країни і впадає в Чорне море, а в Україні на його берегах розташовані 26 міст.

    Міжнародний день Дніпра не закріплений на законодавчому рівні, але відзначається вже понад п'ятнадцять років - з 2009-го року. У цей день Держводагентство проводить різні заходи: облаштовує прибережні території, займається прибиранням сміття на берегах Дніпра і його приток, облаштовує місця відпочинку.

    Міжнародний день без поліетилену

    3 липня відзначають Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів.

    За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. При цьому кожного року до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластику. Щорічно у світі виготовляють понад 13 мільярдів пластикових пакетів, тобто 300 одиниць на кожного дорослого. У природному середовищі поліетилен розкладається більше двохста років, а пластик – майже 450 років. Водночас деякі вчені вважають, що пластик лише розпадається на шматочки, які з часом стають меншими.

    Наразі про повну або часткову відмову від пластику заявили вже у понад 40-а країнах світу. Серед них не тільки країни Євросоюзу, а й африканські та азійські держави.

    Народні прикмети на 3 липня:

    • Павуки плетуть павутину - погода налагодиться.
    • Якщо павук нову мережу не плете, а стару знищує, то незабаром почнеться справжня негода з ураганами.
    • Мурахи ховаються в будиночок - до сильних вітрів.
    • Перепелиці кричать, не замовкаючи - до дощу.
    • Чим ближче до людського житла летять перепелиці, тим суворіша буде зима.
    • Лебеді кричать увечері - до негоди.
    • Де в цей день гупає сова, там може статися пожежа.
    • Йде дощ - значить, така погода триватиме ще сорок днів.

    Що не можна робити 3 липня:

    • Сваритися з близькими. Навпаки, цей день сприятливий для примирень.
    • Викидати залишки зі столу. Вважається, що потрібно віддавати все зайве нужденним.
    • Виносити з хати сміття і непотріб - це загрожує бідністю.

    У кого іменини 3 липня?

    Іменини сьогодні святкують Андрій, Афанасій, Гліб, Гурій, Єлисей, Іоан, Інна, Лазар, Лука, Мефодій, Наум, Римма і Фома.

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    Теги: свята Дніпро православна церква традиції пластик море
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    3 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони