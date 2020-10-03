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    Суспільство

    3 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    <p>3 жовтня &ndash; Всесвітній день тверезості і боротьби з алкоголізмом</p> - 3 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    3 жовтня – Всесвітній день тверезості і боротьби з алкоголізмом

    Сьогодні не варто робити подарунки

    У суботу, 3 жовтня, відзначають Всесвітній день тверезості і боротьби з алкоголізмом.

    Яке сьогодні релігійне свято

    Церква 3 жовтня вшановує пам’ять святого Євстафія Римського – мученика, який раніше був воєначальником при імператорі Тіте і імператора Траяна. Після того, як під час полювання він побачив образ Ісуса на хресті між рогами оленя, то вирішив прийняти християнство. Після цього хрестилися два сина Євстафія і дружина.

    Доля випробовувала Євстафія – його худобу помер, слуги загинули, а коли до влади прийшов імператор Адріан, то в країні стало процвітати язичництво. Оскільки Євстафій відмовився приносити жертву богам, за це він був замучений і убитий.

    Народні прикмети й традиції

    • Вітер північний – скоро настануть холоди, а якщо вітер дме з південної сторони, то попереду буде багато теплих днів. Західний вітер віщує мокру погоду і опади, а північно-східний – сильні зливи.
    • Павутина літає і туман стоїть – осінь буде теплою, а зима настане нескоро.
    • Багато шишок на нижніх гілках – чекай ранніх морозів. Якщо шишок більше вгорі, то, згідно з прикметами, холодним буде кінець зими.
    • Якщо людина народилася 3 жовтня, то її талісманом є нефрит.

    Що не можна робити сьогодні

    • Сьогодні не можна струшувати воду з вимитих рук.
    • Не варто робити подарунки у цей день.
    • Заборонено збиратися за загальним столом 13 осіб одночасно.
    • Сьогодні не можна йти в ліс, бо можна легко заблукати.

    Хто святкує день ангела

    У суботу, 3 жовтня, іменини відзначають Михайло, Теодор, Встратій, Олег, Мислислав, Ґерард, Тереза.

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