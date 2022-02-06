6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Літнім людям не слід сьогодні шити і в'язати
Сьогодні, у неділю, 6 лютого, у світі відзначають:
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Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи
Маються на увазі всі процедури, спрямовані на зміну або нанесення каліцтв жіночим геніталіям у немедичних цілях. Ця практика визнана порушенням прав жінок і дівчаток на міжнародному рівні. Вона відображає глибоку вкорінену нерівність між статями і являє собою крайню форму дискримінації жінок і дівчаток.
Подібна практика також порушує їхні права на здоров’я, безпеку і фізичну недоторканність, право на свободу від катувань та жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження, а також право на життя в разі, коли ці операції призводять до смерті.
Хоча практика нанесення каліцтв жіночим геніталіям зосереджена головним чином в 29 країнах Африки і Близького Сходу, проте є універсальною проблемою, котра також стоїть перед деякими країнами Азії та Латинської Америки.
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Міжнародний день бармена
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День Вайтанги
Договір Вайтанги – це угода, підписана представниками Великобританії і вождями деяких племен маорі 6-го лютого 1840 року. Відповідно до нього Нова Зеландія переходила в управління Великобританії, в обмін на це маорі зберігали свої майнові і немайнові права, отримували заступництво Великобританії і передавали Великобританії виняткові права на покупку у них земель.
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Всесвітній день без мобільного телефона
Варто спробувати хоч разок, для різноманітності. Ідея французького письменника Філа Марсо. Святкується з 2001.
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День кульгавої качки
«Кульгава качка» - це термін, який використовується для опису обраного посадової особи, яке йде з поста і більше не несе відповідальності перед своїм виборцем.
Яке сьогодні релігійне свято
Православна церква 6 лютого вшановує пам'ять святої блаженної Ксенії Міласської (в миру Євсевії) – черниці з цікавою і загадковою долею, несамовито вірною християнській вірі, яка володіла даром розради всіх стражденних. Ще день називають «Аксіньі (Ксенії) – полузимниці».
Люди перевіряли, чи вистачить запасів до нового врожаю. Вважалося, хто першим сідав вечеряти в цей день – той незабаром помре. Тому 6 лютого намагалися не вечеряти, або за стіл першими сідали люди похилого віку.
Народні прикмети й традиції
- Сонячний день – хороша весна.
- Безвітряна погода на Оксани – друга половина липня буде теплою і сухою, без вітрів і дощів.
- Завірюха кружляє – прикмета того, що буде дефіцит корму для худоби.
- Хмари на світлому небі видно – буде хороша погода.
Що не можна робити сьогодні
- Не рекомендується у цей день перестеляти ліжко.
- Літнім людям не слід сьогодні шити і в'язати.
- В цілому в цю суботу не можна об'їдатися.
Хто святкує день ангела
У неділю, 6 лютого, іменини відзначають Ксенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Агапій, Денис, Вавило, Вавил.