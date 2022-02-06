6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні день боротьби з крайньою формою дискримінації жінок і дівчаток

Літнім людям не слід сьогодні шити і в'язати

Сьогодні, у неділю, 6 лютого, у світі відзначають:

Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи

Маються на увазі всі процедури, спрямовані на зміну або нанесення каліцтв жіночим геніталіям у немедичних цілях. Ця практика визнана порушенням прав жінок і дівчаток на міжнародному рівні. Вона відображає глибоку вкорінену нерівність між статями і являє собою крайню форму дискримінації жінок і дівчаток.

Подібна практика також порушує їхні права на здоров’я, безпеку і фізичну недоторканність, право на свободу від катувань та жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження, а також право на життя в разі, коли ці операції призводять до смерті.

Хоча практика нанесення каліцтв жіночим геніталіям зосереджена головним чином в 29 країнах Африки і Близького Сходу, проте є універсальною проблемою, котра також стоїть перед деякими країнами Азії та Латинської Америки.

Міжнародний день бармена

День Вайтанги

Договір Вайтанги – це угода, підписана представниками Великобританії і вождями деяких племен маорі 6-го лютого 1840 року. Відповідно до нього Нова Зеландія переходила в управління Великобританії, в обмін на це маорі зберігали свої майнові і немайнові права, отримували заступництво Великобританії і передавали Великобританії виняткові права на покупку у них земель.

Всесвітній день без мобільного телефона

Варто спробувати хоч разок, для різноманітності. Ідея французького письменника Філа Марсо. Святкується з 2001.

День кульгавої качки

«Кульгава качка» - це термін, який використовується для опису обраного посадової особи, яке йде з поста і більше не несе відповідальності перед своїм виборцем.

Яке сьогодні релігійне свято

Православна церква 6 лютого вшановує пам'ять святої блаженної Ксенії Міласської (в миру Євсевії) – черниці з цікавою і загадковою долею, несамовито вірною християнській вірі, яка володіла даром розради всіх стражденних. Ще день називають «Аксіньі (Ксенії) – полузимниці».

Люди перевіряли, чи вистачить запасів до нового врожаю. Вважалося, хто першим сідав вечеряти в цей день – той незабаром помре. Тому 6 лютого намагалися не вечеряти, або за стіл першими сідали люди похилого віку.

Народні прикмети й традиції

Сонячний день – хороша весна.

Безвітряна погода на Оксани – друга половина липня буде теплою і сухою, без вітрів і дощів.

Завірюха кружляє – прикмета того, що буде дефіцит корму для худоби.

Хмари на світлому небі видно – буде хороша погода.

Що не можна робити сьогодні

Не рекомендується у цей день перестеляти ліжко.

Літнім людям не слід сьогодні шити і в'язати.

В цілому в цю суботу не можна об'їдатися.

Хто святкує день ангела

У неділю, 6 лютого, іменини відзначають Ксенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Агапій, Денис, Вавило, Вавил.



