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    6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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    Сьогодні день боротьби з крайньою формою дискримінації жінок і дівчаток - 6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
    Сьогодні день боротьби з крайньою формою дискримінації жінок і дівчаток
    фото з відкритих джерел

    Літнім людям не слід сьогодні шити і в'язати

    Сьогодні, у неділю, 6 лютого, у світі відзначають:

    • Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи

    Маються на увазі всі процедури, спрямовані на зміну або нанесення каліцтв жіночим геніталіям у немедичних цілях. Ця практика визнана порушенням прав жінок і дівчаток на міжнародному рівні. Вона відображає глибоку вкорінену нерівність між статями і являє собою крайню форму дискримінації жінок і дівчаток.

    Подібна практика також порушує їхні права на здоров’я, безпеку і фізичну недоторканність, право на свободу від катувань та жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження, а також право на життя в разі, коли ці операції призводять до смерті.

    Хоча практика нанесення каліцтв жіночим геніталіям зосереджена головним чином в 29 країнах Африки і Близького Сходу, проте є універсальною проблемою, котра також стоїть перед деякими країнами Азії та Латинської Америки.

    • Міжнародний день бармена

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    • День Вайтанги

    Договір Вайтанги – це угода, підписана представниками Великобританії і вождями деяких племен маорі 6-го лютого 1840 року. Відповідно до нього Нова Зеландія переходила в управління Великобританії, в обмін на це маорі зберігали свої майнові і немайнові права, отримували заступництво Великобританії і передавали Великобританії виняткові права на покупку у них земель.

    • Всесвітній день без мобільного телефона

    Варто спробувати хоч разок, для різноманітності. Ідея французького письменника Філа Марсо. Святкується з 2001.

    • День кульгавої качки

    «Кульгава качка» - це термін, який використовується для опису обраного посадової особи, яке йде з поста і більше не несе відповідальності перед своїм виборцем.

    Яке сьогодні релігійне свято

    Православна церква 6 лютого вшановує пам'ять святої блаженної Ксенії Міласської (в миру Євсевії) – черниці з цікавою і загадковою долею, несамовито вірною християнській вірі, яка володіла даром розради всіх стражденних. Ще день називають «Аксіньі (Ксенії) – полузимниці».

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    Люди перевіряли, чи вистачить запасів до нового врожаю. Вважалося, хто першим сідав вечеряти в цей день – той незабаром помре. Тому 6 лютого намагалися не вечеряти, або за стіл першими сідали люди похилого віку.

    Народні прикмети й традиції

    • Сонячний день – хороша весна.
    • Безвітряна погода на Оксани – друга половина липня буде теплою і сухою, без вітрів і дощів.
    • Завірюха кружляє – прикмета того, що буде дефіцит корму для худоби.
    • Хмари на світлому небі видно – буде хороша погода.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не рекомендується у цей день перестеляти ліжко.
    • Літнім людям не слід сьогодні шити і в'язати.
    • В цілому в цю суботу не можна об'їдатися.

    Хто святкує день ангела

    У неділю, 6 лютого, іменини відзначають Ксенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Агапій, Денис, Вавило, Вавил.

    Теги: церква Нова Зеландія весна традиції ліжко
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    6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони