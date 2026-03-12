Головна Країна Суспільство
Мати очільниці БЕБ на Волині заробляє на паливі «потайки» від доньки – розслідування

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Мати очільниці БЕБ на Волині заробляє на паливі «потайки» від доньки – розслідування
За даними журналістів, родина керівниці БЕБ на Волині «потайки» від доньки заробляє мільйони на паливі
Керівниця волинського управління БЕБ заявила, що не має жодного стосунку до бізнесу матері

68-річна мати очільниці територіального управління Бюро економічної безпеки на Волині Лариси Ревіної стала співвласницею паливної компанії. Після створення фірма почала отримувати мільйонні прибутки. При цьому сама Ревіна стверджує, що майже нічого не знає про діяльність бізнесу матері, хоча саме БЕБ займається моніторингом ринку пального в регіоні. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає «Главком».

Зазначається, що Лариса Ревіна стала заступницею керівника волинського ТУ БЕБ у 2023 році, а згодом очолила управління. До цього вона тривалий час працювала в Державній податковій службі. У 2022 році її мати, яка раніше була працівницею відділу освіти Локачинської районної державної адміністрації, стала співвласницею компанії ТОВ «ПВ Гефест».

Мати очільниці БЕБ на Волині заробляє на паливі «потайки» від доньки – розслідування фото 1

Підприємство займається оптовою торгівлею паливом. Для ведення такої діяльності необхідна спеціальна ліцензія, яку видає Державна податкова служба – саме там на той час працювала Ревіна. Активний розвиток і розширення діяльності «ПВ Гефест» відбулося вже після її переходу на роботу до БЕБ – органу, що, зокрема, контролює паливний ринок у регіоні.

У коментарі журналістам керівниця волинського управління БЕБ заявила, що не має жодного стосунку до бізнесу матері. «Про ці факти я повідомляла. Є накази про потенційний конфлікт інтересів, і жодного відношення до ведення цього бізнесу і консультування діяльності я не маю», – наголосила вона.

За словами Ревіної, допомагає матері її брат Сергій Ривачук. Він також займається підприємницькою діяльністю та очолює компанію, що спеціалізується на вантажних перевезеннях. Водночас серед зареєстрованих видів діяльності цієї фірми є й торгівля тютюновими виробами – це ще один напрямок, за яким працює БЕБ у регіоні.

Журналісти також виявили судову постанову від 2020 року, у якій фігурує Ривачук. Тоді правоохоронці затримали вантаж із 48 тис. пачок сигарет без необхідних документів. Сама Ревіна заявила, що дізналася про цей інцидент лише від журналістів і не може коментувати дії брата або правоохоронних органів. За її словами, вона також не обізнана з тим, чим саме займається її брат.

При цьому в одному з телефонних сервісів абоненти підписують Ривачука як «Сергій Табак», «Сергей Сигарети ОПТ», «Сергій цигарки рівне», «Сергій Сігарети».

Нагадаємо, директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський 5 березня вперше задекларував пенсію. Ці виплати вимірюються сумою 318,6 тис. грн. 

Як писав «Главком», кар’єру в НАБУ Цивінський розпочинав зі скромними статками. У декларації за 2015 рік вказував будинок у місті Винники Львівської області площею 91,2 кв. м та земельну ділянку у шість соток в селі Рясне-Руське. Нерухомість була записана на дружину Мар’яну, проте з часом більша частина будинку відійшла громадянці Уляні Тесарівській.

Бюро економічної безпеки України

