Колишній високопосадовець БЕБ знайшов у сейфі покійного батька майже 30 млн грн

Перевірка НАЗК встановила численні неточності в декларації ексзаступника голови теруправління БЕБ Київської області

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки недостовірного декларування на 21,36 млн грн у колишнього заступника голови територіального управління Бюро економічної безпеки Київської області Віктора Зазулінського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українські Новини.

Колишній чиновник БЕБ зазначив у декларації, що у нього та у дружини є годинники Rolex за 800 тис. грн, Rolex за 850 тис. грн, Rolex за 680 тис. та Rolex за 650 тис. грн. При цьому, він не надав НАЗК документів на це майно та не зміг підтвердити вартість годинників. Чиновник зазначив у поясненнях НАЗК, що годинники йому подарували до того, як він став посадовцем.

Також експосадовець зазначив, що у 2021 році успадкував право на вміст банківського сейфа у Миколаєві, який належав його померлому батьку. Після відкриття сейфа він виявив 583 тис. євро. Однак, НАЗК не змогло встановити, що ці дані відповідають дійсності, бо відповідний акт банку не містить такого опису грошових коштів. Водночас Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що батько колишнього заступника керівника відділу Бюро економічної безпеки міг накопичити лише 127 тис. євро.

Таким чином, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки недостовірного декларування на 21,36 млн гривень у колишнього заступника голови територіального управління Бюро економічної безпеки Київської області Віктора Зазулінського. Посадовець задекларував спадок у 533 тисячі євро готівкою, проте перевірка встановила численні неточності в нерухомості, активах, доходах та бенефіціарних зв'язках.

До слова, тимчасово виконуючий обов’язки голови Державної екологічної інспекції України Олександр Субботенко під час повної перевірки декларації за 2024 рік повідомив, що понад $653 тис. готівкою він нібито знайшов у гаражі, який успадкував від бабусі.