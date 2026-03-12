Головна Країна Суспільство
Як будуть вимикати світло 13 березня 2026 року? Дані «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Графіки погодинних відключень діятимуть у всіх регіонах
колаж: glavcom.ua

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

Завтра, 13 березня, у всіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії, а з 17:00 до 23:00 графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Як повідомлялося, Україна збільшила імпорт електроенергії після старту ремонтної кампанії на атомних електростанціях. Тепер імпорт з Молдови та країн ЄС становить 35 тис. МВт/год.

До слова, Управління Держенергонагляду у Вінницькій області провело позапланову перевірку «Вінницяобленерго». Зокрема, було виявлено порушення під час розподілу світла.

